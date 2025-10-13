Cupra fait un bond audacieux vers l’électrique, une révolution automobile qui promet de surprendre en 2025

Cupra, la plus jeune marque automobile européenne, s’apprête à révolutionner le paysage automobile avec une transition audacieuse vers l’électrique.
Avec des modèles innovants prévus pour 2025 et au-delà, Cupra ambitionne de devenir une référence dans le segment des sportives compactes et des SUV urbains électriques.
Cupra, la nouvelle étoile du groupe Volkswagen
Créée en 2018 par le géant automobile Volkswagen, Cupra est la benjamine des marques automobiles européennes.
Cette jeune marque se distingue en 2022 avec un renouveau stylistique de ses modèles phares : Leon, Formentor et Born. Ce restylage marque une rupture visuelle avec SEAT, autre marque du groupe.
En plus de cette refonte esthétique, Cupra s’engage dans une transition vers l’électrique, amorcée avec la Born et qui se poursuivra avec le SUV Tavascan en 2023.
L’objectif ? Affirmer son autonomie et sa singularité au sein du groupe Volkswagen tout en se positionnant comme une référence dans le segment des sportives compactes et des SUV urbains électriques.
Les premiers pas de Cupra vers l’électrique
La transition électrique de Cupra débute en 2022 avec le modèle Born, marquant ainsi un tournant majeur pour la marque.
Ce véhicule électrique sera suivi de près par le SUV Tavascan, prévu pour 2023. Ces deux modèles constituent les piliers de la stratégie d’électrification de Cupra.
Chronologie de la montée en puissance électrique
|Année
|Modèle
|Type
|Particularité
|2022
|Cupra Born
|100 % électrique
|Premier modèle zéro émission de la marque
|2023
|Cupra Tavascan
|SUV électrique
|Deuxième modèle phare, accent sur la performance
|2026
|Born restylée
|Nouvelle version
|Design revisité et innovations techniques
En outre, une version restylée de la Born a été présentée en 2022 et devrait être officiellement lancée en 2026.
Cupra Raval et Tindaya, futurs piliers électriques de Cupra !
À partir de 2026, Cupra élargira sa gamme avec deux nouveaux modèles 100% électriques.
La Raval, une citadine sportive basée sur la plateforme MEB+, sera produite à Martorell, Barcelone. Cette voiture compacte vise à rivaliser avec des concurrents tels que la Peugeot E-2008 ou la Renault 4 E-Tech.
En 2028, Cupra prévoit de lancer un SUV urbain qui pourrait s’appeler Tindaya. Fabriqué à Pampelune, ce véhicule cible des rivaux comme le Jeep Avenger et le Mini Aceman.
Avec ces nouveautés, Cupra ambitionne de devenir une référence dans le segment des sportives compactes et des SUV urbains électriques, tout en affirmant son autonomie au sein du groupe Volkswagen.