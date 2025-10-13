Cupra fait un bond audacieux vers l’électrique, une révolution automobile qui promet de surprendre en 2025

Cupra, la plus jeune marque automobile européenne, s’apprête à révolutionner le paysage automobile avec une transition audacieuse vers l’électrique.

Avec des modèles innovants prévus pour 2025 et au-delà, Cupra ambitionne de devenir une référence dans le segment des sportives compactes et des SUV urbains électriques.

Cupra a réussi ce que peu de marques peuvent faire en si peu de temps : créer un ADN fort et reconnaissable. Quand on voit une Cupra dans la rue, on sait tout de suite que ce n’est pas une simple déclinaison de SEAT, c’est une marque à part entière. Samy, 34 ans, ingénieur automobile

Cupra, la nouvelle étoile du groupe Volkswagen

Créée en 2018 par le géant automobile Volkswagen, Cupra est la benjamine des marques automobiles européennes.

Cette jeune marque se distingue en 2022 avec un renouveau stylistique de ses modèles phares : Leon, Formentor et Born. Ce restylage marque une rupture visuelle avec SEAT, autre marque du groupe.

2026 Lancement confirmé Cupra prévoit la sortie officielle de la version restylée de la Born en 2026, confirmant son engagement à long terme dans l’électrification.

En plus de cette refonte esthétique, Cupra s’engage dans une transition vers l’électrique, amorcée avec la Born et qui se poursuivra avec le SUV Tavascan en 2023.

L’objectif ? Affirmer son autonomie et sa singularité au sein du groupe Volkswagen tout en se positionnant comme une référence dans le segment des sportives compactes et des SUV urbains électriques.

Les premiers pas de Cupra vers l’électrique

La transition électrique de Cupra débute en 2022 avec le modèle Born, marquant ainsi un tournant majeur pour la marque.

Ce véhicule électrique sera suivi de près par le SUV Tavascan, prévu pour 2023. Ces deux modèles constituent les piliers de la stratégie d’électrification de Cupra.

Chronologie de la montée en puissance électrique

Année Modèle Type Particularité 2022 Cupra Born 100 % électrique Premier modèle zéro émission de la marque 2023 Cupra Tavascan SUV électrique Deuxième modèle phare, accent sur la performance 2026 Born restylée Nouvelle version Design revisité et innovations techniques

En outre, une version restylée de la Born a été présentée en 2022 et devrait être officiellement lancée en 2026.

Cupra Raval et Tindaya, futurs piliers électriques de Cupra !

À partir de 2026, Cupra élargira sa gamme avec deux nouveaux modèles 100% électriques.

La Raval, une citadine sportive basée sur la plateforme MEB+, sera produite à Martorell, Barcelone. Cette voiture compacte vise à rivaliser avec des concurrents tels que la Peugeot E-2008 ou la Renault 4 E-Tech.

En 2028, Cupra prévoit de lancer un SUV urbain qui pourrait s’appeler Tindaya. Fabriqué à Pampelune, ce véhicule cible des rivaux comme le Jeep Avenger et le Mini Aceman.

Avec ces nouveautés, Cupra ambitionne de devenir une référence dans le segment des sportives compactes et des SUV urbains électriques, tout en affirmant son autonomie au sein du groupe Volkswagen.