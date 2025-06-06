Cybercriminalité : une femme marocaine décroche un rôle majeur chez Interpol, une première historique

La cybercriminalité est un fléau mondial qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Face à cette menace, Interpol renforce ses rangs et fait appel à des compétences diverses et variées. Pour la première fois dans l’histoire de l’organisation internationale, une femme marocaine accède à un poste clé dans la lutte contre la cybercriminalité. Cette nomination historique marque un tournant majeur dans la reconnaissance du rôle des femmes dans les hautes sphères de la sécurité internationale.

Découvrez comment cette pionnière a su se démarquer pour atteindre les sommets d’Interpol.

Leïla Zouine, élue vice-présidente du Groupe d’experts mondial d’Interpol sur la cybercriminalité

Le Maroc a marqué une avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité avec l’élection de Leïla Zouine, Commissaire divisionnaire et Chef de service de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies au sein de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), à la vice-présidence du Groupe d’experts mondial d’Interpol sur la cybercriminalité (GEMC).

Cette nomination, qui s’est déroulée lors de la première réunion annuelle du GEMC les 4 et 5 juin à Lyon, souligne l’engagement du Maroc à renforcer la coopération sécuritaire internationale et témoigne de l’expertise marocaine en matière de lutte contre la cybercriminalité.

Les responsabilités de Zouine dans son nouveau rôle

Dans sa nouvelle fonction, Leïla Zouine aura la charge de « l’autonomisation », un volet crucial dans la lutte contre la cybercriminalité. Elle sera responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de mécanismes, procédures et plans d’action visant à offrir aux victimes de cybercrimes des moyens de protection juridiques et techniques.

De plus, elle devra veiller à doter les services de police et d’application de la loi des compétences nécessaires pour enquêter et combattre efficacement ce type de crimes liés aux nouvelles technologies. Ce rôle témoigne de l’engagement continu du Maroc à renforcer les canaux de coopération sécuritaire internationale et à lutter contre la cybercriminalité.

Un engagement renforcé de la DGSN dans la lutte contre la cybercriminalité

L’élection de Leïla Zouine est une preuve supplémentaire de l’engagement de la DGSN à intensifier les efforts multilatéraux pour combattre la cybercriminalité. Cela témoigne également du niveau élevé d’expertise atteint par les structures policières marocaines en matière de cybercriminalité, reconnu au niveau régional et international.

Cette nomination illustre la volonté de la DGSN de renforcer les canaux et mécanismes de coopération sécuritaire internationale, soulignant ainsi l’importance accordée à la lutte contre la cybercriminalité dans le contexte sécuritaire et policier actuel.