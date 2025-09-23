Cybersécurité : décodage d’une attaque majeure dans les aéroports, voici ce qu’il faut savoir

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur dans notre société hyperconnectée. Les aéroports, véritables carrefours internationaux, ne sont pas épargnés par ce phénomène. Récemment, une attaque d’envergure a mis en lumière les vulnérabilités de ces infrastructures cruciales.

Cet article se propose de décrypter cet événement marquant, afin de comprendre ses mécanismes et ses conséquences. Quels étaient les objectifs des pirates ? Comment ont-ils réussi à contourner les défenses ? Quelles leçons peut-on tirer de cette attaque pour renforcer la sécurité de nos aéroports ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Restez connectés pour tout savoir sur cette affaire qui a secoué le monde de la cybersécurité.

Cyberattaque majeure perturbant les aéroports européens

Une cyberattaque d’envergure a frappé plusieurs aéroports européens le week-end dernier, dont celui de Londres-Heathrow. Selon l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), des criminels ont utilisé des rançongiciels pour semer la confusion et perturber les systèmes d’enregistrement et d’embarquement automatiques.7

✈️🚫 Les aéroports de Londres, Berlin et Bruxelles ont été perturbés par une cyberattaque survenue la veille. L’enregistrement et l’embarquement ne peuvent se faire que manuellement. #JT13h pic.twitter.com/f71OKk00Np — franceinfo (@franceinfo) September 20, 2025

Les conséquences ont été importantes, avec des centaines de retards enregistrés suite à la défaillance du logiciel utilisé par plusieurs compagnies aériennes. L’origine de l’attaque reste inconnue, mais il est courant que les groupes criminels utilisent ce type de logiciel malveillant pour exiger une rançon en bitcoins afin de réparer les dommages causés.

Les rançongiciels : armes de choix pour les cybercriminels

Un rançongiciel, ou ransomware, est un logiciel malveillant qui bloque l’accès à des données jusqu’à ce qu’une rançon soit payée, généralement en bitcoins. Dans cette attaque, l’ENISA a confirmé que ce type de logiciel a été utilisé pour perturber gravement les systèmes d’enregistrement et d’embarquement automatiques des aéroports.

Bien que l’origine de l’attaque reste inconnue, il est fréquent que les groupes criminels recourent à ces rançongiciels pour semer le chaos dans les infrastructures de leurs victimes et exiger une rançon pour rétablir l’accès aux systèmes affectés.

Heathrow et les compagnies aériennes face à la cyberattaque

Malgré l’attaque, les autorités de l’aéroport londonien d’Heathrow ont assuré que la plupart des vols ont continué à fonctionner. Elles ont présenté leurs excuses pour les retards occasionnés. Certaines compagnies aériennes, dont British Airways, ont réussi à rétablir partiellement leurs services en ligne grâce à des systèmes de secours.

Par ailleurs, RTX, la société mère du fournisseur de logiciels d’enregistrement Collins Aerospace, s’est engagée à résoudre le problème le plus rapidement possible, sans toutefois préciser la cause exacte de la défaillance ni le temps nécessaire pour sa résolution.