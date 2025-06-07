Cybersécurité : la DGSSI dévoile l’origine de la brèche sur tawtik.ma, une alerte pour tous

La cybersécurité est un enjeu majeur de notre ère numérique. Récemment, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) a révélé l’origine de la faille qui a affecté le site tawtik.ma. Cet incident soulève une fois de plus la question de la protection des données et de la sécurité informatique. Il sert également d’avertissement pour tous les utilisateurs d’internet, qu’ils soient particuliers ou professionnels.

Dans cet article, nous allons analyser cette affaire en détail et vous donner quelques conseils pour renforcer votre propre sécurité en ligne.

L’incident de la fuite de données sur tawtik.ma

Le 2 juin 2025, un incident majeur de fuite de données a ébranlé le site tawtik.ma, géré par le Conseil National de l’Ordre des Notaires. Cet événement a rapidement attiré l’attention de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) qui a lancé une enquête approfondie pour déterminer l’étendue et les causes de cette violation de données.

Les résultats de l’enquête ont permis de rassurer les utilisateurs en confirmant que seules les données de tawtik.ma étaient concernées, les systèmes de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) n’ayant pas été compromis.

Les actions de la DGSSI face à l’incident

Après avoir identifié que les données compromises provenaient uniquement de tawtik.ma, la DGSSI a pris des mesures correctives et proactives pour renforcer la sécurité. La plateforme a été temporairement désactivée pour corriger les failles techniques ayant permis l’attaque. Ces actions visent non seulement à prévenir toute future cyberattaque, mais aussi à restaurer la confiance des utilisateurs dans les plateformes numériques liées aux procédures notariales et foncières.

Les autorités ont également appelé à la vigilance, soulignant que la cybersécurité reste une priorité nationale.

Le débat sur la résilience des infrastructures numériques publiques

Cet incident a ravivé les discussions sur la robustesse des infrastructures numériques publiques face à l’augmentation des menaces cybernétiques. Malgré l’absence de compromission des systèmes de l’ANCFCC, les craintes initiales ont mis en lumière la nécessité d’une vigilance accrue et d’un renforcement constant de la sécurité.

Les autorités ont réitéré leur appel à la prudence des utilisateurs et ont souligné que la cybersécurité est une priorité nationale. Cela souligne l’importance de la résilience des infrastructures numériques publiques, qui sont essentielles pour maintenir la confiance du public dans les services numériques de l’État.