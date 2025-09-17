Dacia Maroc : une expansion impressionnante de sa gamme moteur prévue pour 2025

Dacia Maroc s’apprête à marquer un tournant majeur dans l’industrie automobile. En effet, la filiale du groupe Renault annonce une expansion impressionnante de sa gamme moteur. Cette évolution, prévue pour cette année 2025, promet d’offrir aux consommateurs des véhicules plus performants et adaptés à leurs besoins.

Découvrez dans cet article les détails de cette stratégie ambitieuse qui pourrait bien changer la donne sur le marché automobile marocain. Restez connecté pour en savoir plus sur les nouveautés que Dacia Maroc nous réserve.

Dacia Maroc enrichit sa gamme de motorisations avec l’introduction de nouveaux modèles

En élargissant son offre de moteurs, Dacia Maroc continue d’innover. Les nouveaux modèles HYBRID 155 ch sur Bigster et le 1,3 TCe 150 BVA sur Nouveau Duster viennent renforcer la gamme existante. Ces nouvelles motorisations offrent plus de puissance et de confort, tout en restant abordables.

L’HYBRID 155 ch sur Bigster est une première pour la marque, marquant une étape importante dans l’électrification de sa gamme. Quant au 1,3 TCe 150 BVA sur Nouveau Duster, il combine efficacement puissance, confort et efficacité.

Ces innovations s’inscrivent dans la volonté de Dacia Maroc d’offrir une mobilité accessible et respectueuse de l’environnement.

Zoom sur la motorisation HYBRID 155 du C-SUV Bigster

Le C-SUV Bigster de Dacia se dote pour la première fois d’une motorisation électrifiée, l’HYBRID 155. Cette dernière est composée d’un moteur à essence 4 cylindres de 107 ch, de deux moteurs électriques et d’une batterie de 1,4 kWh (230 V), le tout couplé à une boîte de vitesses automatique électrifiée.

Cette motorisation offre plus de puissance et de couple, ainsi qu’une capacité de remorquage supérieure. Elle permet également de réduire la consommation et les émissions grâce à une gestion optimisée du régime moteur. Le Bigster HYBRID 155 sera disponible dans tout le réseau Dacia au Maroc dès le 17 septembre, au prix de 293 000 DH.

Le Nouveau Duster 1,3 TCe 150 BVA 4×2 : une conduite dynamique et agréable

Le Nouveau Duster 1,3 TCe 150 BVA 4×2 se distingue par son moteur essence turbo qui offre une expérience de conduite à la fois dynamique et plaisante. Que ce soit en milieu urbain ou sur route, ce SUV assure des reprises franches et une réserve de puissance appréciable pour les longs trajets. Grâce à sa boîte automatique EDC à 7 rapports, les passages de vitesses sont fluides et réactifs, optimisant ainsi la consommation de carburant.

Ce véhicule allie parfaitement performances et sobriété, tout en respectant les normes environnementales actuelles. Hors prix de lancement, le Bigster HYBRID 155 est proposé à partir de 293 000 DH et le Duster 1,3 TCe 150 BVA à partir de 234 500 DH.