Dakhla : Suspension surprenante de la cueillette et commercialisation d’huîtres à Boutalha

L’activité ostréicole à Boutalha, dans la région de Dakhla, a récemment été marquée par une suspension inattendue. La cueillette et la commercialisation des huîtres, qui constituent un pilier économique majeur pour cette zone, ont été interrompues.

Cette décision, qui a pris de court les acteurs locaux, soulève de nombreuses interrogations. Quels sont les enjeux derrière cette mesure ? Comment les professionnels du secteur vont-ils s’adapter ? C’est ce que nous allons tenter d’éclaircir dans cet article.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette situation surprenante.

Interdiction de la récolte et vente d’huîtres à Boutalha par le secrétariat d’Etat chargé de la Pêche maritime

Le secrétariat d’Etat en charge de la Pêche maritime a déclaré ce vendredi l’interdiction de la cueillette et de la vente des huîtres provenant de la zone conchylicole classée Boutalha, située dans la circonscription maritime de Dakhla.

Cette mesure fait suite aux résultats d’analyses menées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) qui ont révélé une concentration de toxines marines dans les huîtres supérieure aux normes autorisées.

Le secrétariat d’Etat a également conseillé aux consommateurs de privilégier les produits emballés, portant des étiquettes sanitaires et vendus dans des points de vente agréés, afin d’éviter tout risque pour la santé publique.

Présence de toxines marines dans les huîtres : les analyses de l’INRH

Les recherches menées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) ont mis en évidence une contamination des huîtres de la zone conchylicole Boutalha par des toxines marines. Les niveaux détectés dépassent largement les seuils autorisés, ce qui a conduit à l’interdiction de leur récolte et commercialisation.

Ces toxines, potentiellement dangereuses pour la santé humaine, peuvent s’accumuler dans les coquillages et provoquer des intoxications alimentaires.

Le secrétariat d’Etat chargé de la Pêche maritime insiste sur l’importance de ne consommer que des produits conditionnés, identifiables par des étiquettes sanitaires et vendus dans des points de vente officiels.

Conseils aux consommateurs pour l’achat d’huîtres

Il est crucial pour les consommateurs de n’acheter que des huîtres conditionnées, identifiables grâce à des étiquettes sanitaires et disponibles dans des points de vente autorisés. Cette précaution permet d’éviter les risques liés à la consommation de coquillages contaminés par des toxines marines.

Les huîtres vendues en vrac ou colportées ne présentent aucune garantie de salubrité et peuvent constituer un danger pour la santé publique. Il est donc fortement recommandé d’éviter ces produits afin de préserver sa santé. L’achat responsable et informé est une étape essentielle pour garantir la sécurité alimentaire.