Dakhla vibre au rythme du rap marocain : un événement musical inédit à découvrir

Dakhla, cette perle du sud marocain, est devenue le temps d’un événement, la capitale du rap marocain. Un rendez-vous musical inédit qui a fait vibrer la ville aux rythmes des beats urbains et des textes engagés. Cette manifestation artistique, unique en son genre, a su attirer les amateurs de musique urbaine venus des quatre coins du royaume et même au-delà. Plongez avec nous dans l’ambiance électrique de ce festival qui a su mettre en lumière le talent des rappeurs marocains et offrir à Dakhla une résonance nouvelle.

Préparez-vous à découvrir un événement qui a marqué l’année 2025 et qui promet de belles surprises pour les éditions à venir.

Le rap fait son entrée historique dans le désert de Dakhla

Un événement musical sans précédent se prépare à Dakhla, au sud du Maroc. Pour la première fois, les dunes du désert vibreront au rythme du rap lors d’un concert exceptionnel prévu le 31 mai 2025. Cette soirée unique, orchestrée par Goats Productions et l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla (ENCG Dakhla), promet une rencontre inédite entre l’énergie du rap marocain et la majesté du désert.

Le rappeur « STORMY », figure emblématique de la scène marocaine, sera le premier à se produire en live dans ce cadre spectaculaire, marquant ainsi un tournant majeur pour la culture locale.

Goats Productions et ENCG Dakhla, les architectes de l’événement

Le concert est le fruit d’une collaboration entre Goats Productions, une entreprise spécialisée dans l’organisation d’événements musicaux, et l’ENCG Dakhla, une institution académique réputée. Ces deux entités ont uni leurs forces pour offrir un spectacle inoubliable, contribuant ainsi à enrichir la scène culturelle locale.

Le lieu choisi pour accueillir cet événement est le centre culturel « Palais des Congrès », un espace emblématique de Dakhla connu pour sa capacité à accueillir de grands événements. Son choix s’est imposé naturellement, car il offre un cadre idéal pour ce concert unique, combinant une infrastructure moderne avec le charme authentique du désert.

STORMY, le phénomène du rap marocain à l’honneur

Le rappeur « STORMY », véritable icône de la musique urbaine au Maroc, sera la tête d’affiche de cet événement historique. Après une année couronnée de succès et une tournée triomphale dans les grandes villes marocaines et à l’étranger, notamment à Montréal, STORMY s’apprête à conquérir le désert de Dakhla.

Il sera le premier artiste de rap à se produire en live dans ce cadre majestueux. Le public attend avec impatience sa performance, d’autant plus que son dernier single « PIRATE » a connu un succès retentissant, accumulant des millions de vues et se hissant en tête des classements de streaming au Maroc. Ce concert promet donc d’être un moment fort pour la scène musicale marocaine.