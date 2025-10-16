Dans l’arène des véhicules utilitaires, les constructeurs se livrent une guerre sans merci pour la pole position

Volkswagen s’associe à la société danoise Connected Cars pour rattraper son retard dans le domaine des utilitaires connectés.

L’objectif ? Proposer une maintenance prédictive et un suivi en temps réel à ses clients professionnels, grâce à trois outils innovants.

Une initiative qui répond à une demande croissante de fiabilité et de maîtrise des coûts, alors que la concurrence a déjà pris de l’avance.

Volkswagen et Connected Cars : une alliance stratégique pour les utilitaires connectés

En vue de rattraper son retard dans le secteur des véhicules utilitaires connectés, Volkswagen a noué un partenariat avec la firme danoise Connected Cars.

Cette collaboration vise à offrir aux clients professionnels de Volkswagen une maintenance prédictive et un suivi en temps réel grâce à trois outils innovants :

Outil Fonction principale Objectif opérationnel CC-Link (boîtier) Collecter les données du véhicule Anticiper les pannes et améliorer la maintenance CC-DataStream (cloud) Centraliser et analyser les données Donner une vision globale en temps réel ConnectedWorkshop Interface après-vente intégrée Simplifier les interventions et optimiser les coûts

Ce dispositif permettra non seulement de minimiser les immobilisations, mais aussi d’anticiper les pannes et d’optimiser la gestion de flotte. Il s’agit d’une réponse à la demande croissante de fiabilité, de disponibilité et de maîtrise des coûts.

Grâce à ce type de dispositif, on peut anticiper les problèmes techniques avant qu’ils ne deviennent bloquants. C’est un vrai gain de temps et d’argent.

Julien, 41 ans, gestionnaire de flotte

Cependant, Volkswagen doit faire face à une concurrence déjà bien établie sur ce marché, où la connectivité est devenue un levier stratégique majeur.

Quels avantages pour les clients professionnels ?

Le système Connect Pro de Volkswagen, enrichi par le boîtier télématique CC-Link, la plateforme cloud CC-DataStream et l’interface après-vente ConnectedWorkshop, offre des avantages significatifs aux clients professionnels.

En premier lieu, il permet une maintenance prédictive, anticipant ainsi les pannes potentielles.

Cela réduit considérablement les temps d’immobilisation des véhicules, un facteur clé pour les entreprises dont la mobilité est essentielle.

De plus, grâce à un suivi en temps réel, les gestionnaires de flotte peuvent optimiser leur utilisation, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Enfin, cette solution répond à la demande croissante de fiabilité et de maîtrise des coûts, deux aspects cruciaux pour les professionnels.

Malgré une concurrence féroce, Volkswagen s’affirme comme un acteur majeur dans le domaine des utilitaires connectés.