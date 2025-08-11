Dar Bouazza en action : plan d’urgence pour la restauration des plages en 2025, voici les détails

Face à l’érosion croissante des plages de Dar Bouazza, une action urgente s’impose. Un plan d’urgence ambitieux a été mis en place pour restaurer ces joyaux naturels menacés. Cet article vous dévoilera les détails de ce projet crucial pour l’avenir de cette région marocaine prisée.

Découvrez comment les autorités locales et les acteurs environnementaux comptent inverser la tendance et préserver le littoral de Dar Bouazza. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette initiative et les solutions envisagées pour sauvegarder ces espaces de biodiversité uniques.

La réhabilitation des plages de Dar Bouazza : une initiative de la province de Nouaceur

La province de Nouaceur a initié un vaste programme de réhabilitation et d’embellissement des plages de Dar Bouazza. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la campagne « Plages Propres », orchestrée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

L’objectif est de redonner à ces espaces leur fonction première, en les rendant plus accueillants, libres et sécurisés pour tous les vacanciers. Nouhaila Essakhi, représentante de la Province de Nouaceur, a souligné que plusieurs mesures ont été prises pour garantir des conditions optimales aux estivants, notamment en matière de sécurité, de santé et d’environnement.

Aménagements et mesures de sécurité sur la plage Tamaris

Zouhair Magour, Directeur général de la société d’aménagement des plages, a détaillé les équipements installés sur la plage Tamaris pour le confort des estivants. Parmi ces aménagements, on compte 7 miradors, 400 parasols, 15 blocs sanitaires dont 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite, deux lave-pieds et 17 panneaux d’affichage pour sensibiliser les visiteurs.

La plage dispose également de 8 blocs multiservices, 120 poubelles, 520 m2 de passerelles, 2 parcs de jeux-bibliothèque, 3 kiosques radios plage et 2 espaces d’animation. En matière de sécurité, l’utilisation des jets ski dans les zones de baignade est interdite et des forces de l’ordre sont présentes en permanence.

Les usagers des plages saluent les transformations

La métamorphose des plages de Dar Bouazza a suscité l’enthousiasme des habitués et des nouveaux venus. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction face à la transformation « radicale mais combien belle » des lieux. Ils se sont félicités de l’amélioration de l’espace, qui est désormais « beau, propre et sécurisé ».

Les mesures prises par la province de Nouaceur ont permis de créer un environnement propice à la détente et aux loisirs, tout en garantissant la sécurité des usagers. La gratuité du stationnement et le nettoyage régulier des plages ont également été salués. Cette initiative a ainsi contribué à rendre les vacances des estivants plus agréables.