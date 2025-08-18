Data center : plongée au cœur d’un monde essentiel pour 2025

Découvrez l’univers fascinant des data centers, ces infrastructures technologiques de pointe qui sont le cœur battant de notre monde numérique. En cette année 2025, elles jouent un rôle plus crucial que jamais dans la gestion et le stockage des données massives générées chaque seconde. Dans cet article, nous vous invitons à une immersion en profondeur dans ces centres névralgiques du numérique.

Préparez-vous à une visite guidée en vidéo pour comprendre comment ces géants de l’ombre fonctionnent et pourquoi ils sont si essentiels à notre quotidien connecté.

Abderrahmane Mounir : une vision stratégique pour Maroc Data Center

Depuis 2023, Abderrahmane Mounir, un expert des télécommunications ayant travaillé chez Cisco, Orange Maroc et Batelco Bahrain, dirige Maroc Data Center avec une ambition claire : transformer cette infrastructure en un pilier essentiel pour le développement du cloud, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle au Maroc.

Fondé par des pionniers marocains de l’IT entre 2016 et 2017, Maroc Data Center répond à une demande croissante des entreprises et administrations qui cherchent à consommer des services informatiques plutôt qu’à acquérir de l’infrastructure IT. Situé dans la zone industrielle de Témara, ce centre de données est conçu comme une forteresse numérique, offrant un environnement sécurisé et hautement disponible.

L’évolution de Maroc Data Center : de sa création à sa position actuelle

Maroc Data Center, créé en 2016-2017 par des visionnaires marocains du secteur IT, a su s’adapter aux nouvelles tendances du marché. En effet, les entreprises et administrations préfèrent désormais consommer des services informatiques tels que la puissance de calcul, le stockage, la cybersécurité et la connectivité, plutôt que d’investir dans une infrastructure IT.

Cette évolution a permis à Maroc Data Center de se positionner comme un acteur clé dans le domaine du cloud et de la cybersécurité. Situé à Témara, ce centre de données est conçu pour offrir un environnement sécurisé et hautement disponible, répondant ainsi aux exigences des clients les plus exigeants.

Les caractéristiques et services offerts par Maroc Data Center

Le site de Maroc Data Center à Témara est une véritable citadelle numérique, dotée de mesures de sécurité physique et logique rigoureuses. Les contrôles d’accès stricts, la surveillance humaine et vidéo, ainsi que les systèmes automatiques de détection et d’extinction d’incendies garantissent une protection optimale. De plus, le site est certifié par l’Uptime Institute, assurant un taux de disponibilité élevé.

En termes de services, Maroc Data Center propose une infrastructure cloud « IaaS » et « PaaS », incluant puissance de calcul, stockage, réseau télécom et cybersécurité. Le site dispose également d’une salle blanche de 300 m² et d’une centaine de baies, renforçant sa capacité à répondre aux besoins des entreprises en matière de services informatiques.