Date des résultats de la deuxième «fiche de vœux» et des inscriptions définitives

Après avoir eu les résultats du baccalauréat, les nouveaux bacheliers s’attellent à l’inscription dans les filières de leur choix dans le cadre de leur futur parcours universitaire.

Pour les étudiants poursuivant leurs études supérieures en Algérie, une fiche de 3 vœux était à remplir pour formuler leur première demande. Ces vœux constituent les trois premiers choix des étudiants.

En début de semaine, le ministère de l’enseignement supérieur a publié le résultat des inscriptions universitaires. En effet, c’est ce mercredi 03 août que cette dernière a publié les résultats de cette première vague.

Près de 3⁄4 des admis ont eu une réponse favorable à leur premier choix. Après cette annonce, le directeur des enseignements et de la formation, Djamel Boukezzata a fait part du calendrier de traitement de la deuxième fiche de vœux.

Entre autres, le directeur a précisé le début de dépôt des dossiers, et leur période de dépouillement.

Qui est concerné par cette deuxième fiche ?

Tout étudiant non satisfait de son inscription peut se voir accorder la liberté de formuler une deuxième fiche de vœux. Les inscriptions définitives auront lieu entre le 5 et le 8 août, tandis que la sélection de la deuxième fiche de vœux se prolongera entre le 6 et le 11 août.

Le directeur des enseignements du premier et du second cycle, Seifeddine Amara, a tenu à la transparence en précisant que la sélection des dossiers se fera au moyen d’un logiciel, qui prendra en compte les places disponibles, les notes du candidat, sa filière et sa situation géographique.

Pour cette deuxième vague d’inscriptions, les résultats seront affichés immédiatement après la clôture du traitement des dossiers, soit le soir du 11 août.