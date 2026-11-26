Le ministre bangladais du Commerce, Khandakar Abdul Muktadir, a reçu à Dhaka l’ambassadeur d’Algérie pour discuter d’importations directes de dattes auprès d’opérateurs publics et privés algériens.

Un exportateur privé propose des fruits livrés entre 2 et 5 dollars le kilo, au moment où Dhaka divise par cinq ses droits de douane sur ce produit en vue du Ramadan 2027.

Une offre chiffrée, aucun contrat signé à ce stade

La rencontre s’est tenue au ministère du Commerce, à Dhaka, en présence de l’ambassadeur Abdelouahab Saidani. Selon le communiqué diffusé par le gouvernement bangladais, le diplomate a indiqué que l’Algérie se trouvait en pleine récolte et disposait de stocks importants, et que le ministère algérien de l’Agriculture avait déjà transmis une proposition de fourniture à des prix qualifiés de compétitifs.

Un exportateur privé algérien, dont le nom n’a pas été rendu public, a de son côté proposé des dattes entre 2 et 5 dollars le kilogramme, transport compris. D’après l’ambassadeur, les cargaisons pourraient toucher les ports du Bangladesh en vingt à trente jours si les formalités sont bouclées dans la semaine suivant la réunion.

Le calendrier compte pour Dhaka, puisque le ministre veut voir les dattes en rayon dès le début janvier, les ménages commençant leurs achats du mois sacré vers la mi-janvier. Aucun volume, aucune variété ni aucun canal d’importation n’a été communiqué.

Dhaka ramène la taxe douanière sur les dattes de 25 % à 5 %

Cinq jours plus tard, par une notification du 24 novembre, l’administration fiscale bangladaise a abaissé le droit de douane sur les dattes de 25 % à 5 % jusqu’au 10 mars 2027, à la suite d’une décision du conseil des ministres présidé par Tarique Rahman.

La charge fiscale totale sur une cargaison passe ainsi de 48 % à 25 %. La mesure couvre le Ramadan 1448, attendu autour du 8 février 2027. D’après la commission bangladaise du commerce et des tarifs, 11 000 tonnes de dattes sont entrées entre le 1er juillet et le 25 octobre, contre 4 000 tonnes un an plus tôt.

En mars 2024, le ministère du Commerce estimait la consommation annuelle du pays à environ 90 000 tonnes, dont 40 000 pour le seul mois de jeûne. L’Algérie figure déjà parmi la douzaine de fournisseurs du marché, aux côtés de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et de l’Irak.

Une relation commerciale qui s’élargit au-delà des hydrocarbures

Pour la filière algérienne, l’Asie du Sud représente un débouché lointain pour une production estimée à 12,38 millions de quintaux, issue de 20 millions de palmiers et de plus de 1 200 variétés, selon les chiffres avancés le 11 novembre par le ministre de l’Agriculture, Sid Ali Khaldi, à l’ouverture du Salon international des dattes d’Alger.

Les ventes de dattes à l’étranger ont rapporté 98,32 millions de dollars en 2025 contre 78,06 millions en 2024, et environ 75 millions au premier semestre 2026, pour près de 67 740 tonnes, a indiqué le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, devant le Conseil de la nation.

La réunion de Dhaka fait suite au protocole d’accord sur les hydrocarbures signé à Alger le 20 octobre par les deux pays. À Dhaka, les deux parties ont cette fois convenu de renouveler leur accord commercial et d’étudier la création d’une commission économique mixte.

Sources