DE BAB SAADOUN À MELLASSINE : L’incroyable voyage à pied de Saïed à travers les quartiers emblématiques de Tunis

Le Président Kaïs Saïed en visite au Centre national pédagogique

Le 21 août dernier, le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a effectué une visite officielle au Centre national pédagogique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de son engagement à suivre de près les avancées du secteur éducatif. Après cette étape, le président s’est rendu à pied dans divers quartiers de la ville, dont « Souk El-Asr », « Maqel Ezzâim » et « Ennajah » à Mellassine.

Il a également visité l’hôpital La Rabta, Bab Saâdoun, Bab Assel et l’avenue Oulad Haffouz. Sa tournée s’est conclue par un arrêt sur l’avenue de la Liberté pour constater l’évolution des travaux du futur siège du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.

