DE BAB SAADOUN À MELLASSINE : L’incroyable voyage à pied de Saïed à travers les quartiers emblématiques de Tunis

Le Président Kaïs Saïed en visite au Centre national pédagogique

Le 21 août dernier, le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a effectué une visite officielle au Centre national pédagogique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de son engagement à suivre de près les avancées du secteur éducatif. Après cette étape, le président s’est rendu à pied dans divers quartiers de la ville, dont « Souk El-Asr », « Maqel Ezzâim » et « Ennajah » à Mellassine.

Il a également visité l’hôpital La Rabta, Bab Saâdoun, Bab Assel et l’avenue Oulad Haffouz. Sa tournée s’est conclue par un arrêt sur l’avenue de la Liberté pour constater l’évolution des travaux du futur siège du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.

Centre national pédagogique

Parcours à pied du Président Kaïs Saïed dans les quartiers de Tunis

Après sa visite au Centre national pédagogique, le Président Kaïs Saïed a poursuivi son périple à pied, explorant plusieurs quartiers emblématiques de Tunis. Il a ainsi arpenté les ruelles du « Souk El-Asr », s’est rendu à « Maqel Ezzâim » et a visité le quartier « Ennajah » à Mellassine. Ces lieux ont été choisis pour leur importance socio-économique et culturelle.

Le président a également fait une halte à l’hôpital La Rabta, Bab Saâdoun, Bab Assel et sur l’avenue Oulad Haffouz. Son parcours s’est achevé sur l’avenue de la Liberté où il a inspecté l’avancement des travaux du futur siège du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.

Visite du Président Kaïs Saïed à l’hôpital La Rabta et autres infrastructures

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a continué son tour de la ville en visitant l’hôpital La Rabta, Bab Saâdoun, Bab Assel et l’avenue Oulad Haffouz. Ces visites ont permis au président d’apprécier les défis auxquels ces institutions sont confrontées. Il a également eu l’occasion de constater l’avancement des travaux sur l’avenue de la Liberté, où sera situé le futur siège du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.

Ce projet revêt une importance capitale pour le pays, car il symbolise l’engagement du gouvernement à améliorer le système éducatif.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.