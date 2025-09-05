De Belaili à Bounedjah : les stars algériennes qui composent l’équipe-type 2025

La saison de football a été riche en rebondissements et en performances exceptionnelles. Alors que le rideau vient de tomber sur cette année sportive 2025, DZfoot, le site référence du football algérien, a dévoilé son équipe-type de la saison.

Une sélection qui met à l’honneur les joueurs les plus performants de l’année. Vous êtes curieux de savoir quels sont les Verts qui ont brillé cette saison et qui figurent dans cette prestigieuse liste ? Restez avec nous pour découvrir ces talents qui ont marqué le terrain de leur empreinte et qui font la fierté du football algérien.

L’équipe-type de la semaine pour la rentrée 2025

La saison 2025-2026 démarre en force avec l’équipe-type de la semaine proposée par DZfoot. Cette sélection, établie du 25 août au 2 septembre, se base sur les notes attribuées par Sofascore et d’autres critères pour offrir une vision précise des performances de nos joueurs à travers le monde. Alexis GUENDOUZ a été choisi comme gardien de but suite à sa performance remarquable lors du derby MCA – USMA.

En défense, Ramy BENSEBAINI et Ahmed TOUBA ont brillé, tandis que Yassine TITRAOUI et Hicham BOUDAOUI ont dominé le milieu de terrain. En attaque, Abdelkahar KADRI, Ilan KEBBAL et Youcef BELAILI ont fait preuve d’une grande efficacité, avec Baghdad BOUNEDJAH en pointe.

Zoom sur les joueurs sélectionnés dans chaque position

Alexis GUENDOUZ, le gardien de but, a su se distinguer lors du derby MCA – USMA avec deux arrêts décisifs qui ont contribué à sa sélection. En défense, Ramy BENSEBAINI et Ahmed TOUBA ont fait preuve d’une performance solide, notamment TOUBA qui s’est qualifié pour la phase finale de la Ligue Europa avec le Panathinaïkos.

Au milieu de terrain, Yassine TITRAOUI continue d’impressionner en Belgique malgré son absence de sélection, tandis que Hicham BOUDAOUI s’affirme comme le meilleur joueur de l’OGC Nice cette saison. Enfin, l’attaquant principal, Baghdad BOUNEDJAH, a marqué le but de la victoire ce week-end, confirmant ainsi sa place dans l’équipe-type de la semaine.

Les performances notables d’autres joueurs

Outre les joueurs de l’équipe-type, d’autres footballeurs ont également brillé lors de cette saison. Raïs M’Bolhi a fait un retour remarqué en Ligue 1 Mobilis, tandis que Farid Chaâl a livré une prestation solide pour le CRB. Rayan Ghrieb s’est distingué en Allemagne, Anis Hadj-Moussa a excellé aux Pays-Bas et Abderrahim Deghmoum a ébloui en Égypte.

Enfin, Naïs Djouahra a révélé tout son potentiel au Portugal. Ces joueurs ont tous contribué à la richesse du football algérien par leurs performances exceptionnelles, confirmant ainsi la diversité et la qualité des talents issus de notre pays.