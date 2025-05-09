De Manhattan à Alger : le récit captivant d’une New-Yorkaise qui redécouvre la vie en Algérie

Découvrez le voyage fascinant d’une New-Yorkaise qui a décidé de quitter les gratte-ciels de Manhattan pour s’installer à Alger, la capitale algérienne. Un changement radical de vie et de culture qui offre une perspective unique sur ces deux mondes si différents. Cet article vous emmène dans un périple captivant, où l’effervescence de la ville qui ne dort jamais cède la place à la beauté brute et authentique de l’Algérie.

Préparez-vous à être transporté dans un récit riche en émotions et en découvertes, qui met en lumière le contraste saisissant entre la vie trépidante de New York et la douceur de vivre algérienne.

De New York à Oran : le parcours de Myriam

Myriam, originaire du Queens à New York, a trouvé son foyer à Oran, en Algérie. Arrivée en 2013 pour des recherches universitaires, cette Américaine a été séduite par la beauté sauvage d’Oran et l’accueil chaleureux de ses habitants. Aujourd’hui, elle est mariée à un Algérien, mère de deux filles et dirige une école d’anglais au cœur de la ville.

Son parcours, de ses études en histoire du Moyen-Orient et affaires internationales à Paris à sa vie actuelle à Oran, est marqué par une passion pour la culture algérienne et une intégration réussie dans sa nouvelle patrie.

Adaptation à la vie algérienne : langue, cuisine et culture

Myriam a su s’adapter avec aisance à la vie algérienne. Elle a appris l’arabe à l’université et a perfectionné son dialecte algérien lors de son séjour à Oran, au point de le parler comme une native. Sa passion pour la cuisine algérienne est également notable. En observant sa belle-mère et en suivant des recettes en ligne, elle a appris à cuisiner des plats traditionnels.

Myriam a un amour profond pour Oran, appréciant son soleil, sa beauté sauvage et l’accueil chaleureux de ses habitants. Elle se sent en sécurité dans cette ville, où elle mène une vie équilibrée entre sa famille et ses engagements professionnels.

Une vie équilibrée entre famille et travail à l’American Education Center

Myriam a su trouver un équilibre parfait entre sa vie de famille et ses responsabilités professionnelles. En 2023, elle a ouvert l’American Education Center, une école d’anglais située au cœur d’Oran. Son quotidien est bien organisé : après avoir déposé ses filles à l’école, elle s’occupe des tâches ménagères, prépare le repas, puis se rend à la salle de sport avant de rejoindre son bureau.

Malgré ses origines américaines, Myriam n’a pas visité les États-Unis depuis 11 ans, privilégiant la qualité de vie qu’elle a trouvée en Algérie. Sa connaissance approfondie d’Oran lui vaut même des compliments de la part des locaux, qui affirment souvent qu’elle connaît la ville mieux qu’eux-mêmes.