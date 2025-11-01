Début de la révolution et Toussaint rouge : l’Algérie fête le 1er novembre 1954 comme il se doit aujourd’hui

Le 1er novembre 1954 reste une date gravée dans la mémoire collective algérienne. Cette nuit, le Front de libération nationale (FLN) déclenche une série d’attaques simultanées qui donnent naissance à la guerre d’indépendance de l’Algérie.

Symbole de courage et de résistance, la « Toussaint rouge » a bouleversé le pays et demeure un événement central pour comprendre son histoire.

La nuit du 1er novembre 1954 et la Toussaint rouge

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, plusieurs dizaines d’attaques éclatent à travers l’Algérie, touchant des villes comme Alger, Oran ou Philippeville.

Le choix de la date, coïncidant avec la fête catholique de la Toussaint, permet de surprendre les autorités françaises. Cette série d’actions marque officiellement le début de la lutte armée pour l’indépendance.

Le FLN publie le manifeste du 1er novembre 1954, adressé au peuple algérien, définissant clairement ses objectifs : libérer le pays de la colonisation et construire une nation souveraine.

Faits méconnus et détails surprenants

Ces détails méconnus montrent la préparation stratégique et la portée symbolique de l’événement, au-delà de son aspect militaire.

Les opérations furent minutieusement préparées malgré la surveillance coloniale, impliquant des zones urbaines et rurales.

Le terme « Toussaint rouge » est apparu rapidement pour désigner cette nuit d’attaques simultanées, et il symbolise encore aujourd’hui la résistance nationale.

La première nuit a fait plusieurs centaines de victimes civiles et militaires, un chiffre impressionnant compte tenu des moyens limités du FLN.

L’impact sur l’Algérie et sa mémoire

Le déclenchement de la révolution a conduit à plus de sept années de guerre, jusqu’à l’indépendance le 5 juillet 1962.

Aujourd’hui, le 1er novembre est commémoré chaque année, rappelant l’importance de la mémoire nationale et le rôle du FLN dans la libération du pays.

Cet événement reste également un point de référence pour comprendre l’engagement civique et politique des Algériens, et il inspire encore de nombreux débats sur l’histoire contemporaine du pays.