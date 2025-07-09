Début des travaux sur la voie express Fès-Taounate : un projet d’infrastructure majeur pour 2025 !

Le Maroc est en pleine effervescence avec le lancement des travaux sur la voie express Fès-Taounate. Ce projet d’infrastructure majeur, prévu pour être achevé cette année, promet de transformer le paysage routier du royaume et de stimuler son développement économique. Dans cet article, nous allons explorer les détails de ce projet ambitieux, ses implications pour la région et comment il s’inscrit dans la vision plus large du Maroc pour l’avenir.

Restez avec nous pour découvrir ce qui fait de la voie express Fès-Taounate un jalon important dans l’histoire des infrastructures marocaines.

Le ministre Nizar Baraka lance la troisième phase de la voie express Fès-Taounate

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a inauguré mardi les travaux de la troisième phase de la voie express reliant Fès à Taounate. Le coût total du projet s’élève à environ 324 millions de dirhams. Cette portion de 19 kilomètres connectera la route provinciale n°5319 à l’entrée de la commune de Aïn Kansra.

Une fois terminée, cette nouvelle route réduira considérablement le temps de trajet entre Fès et Taounate, améliorera la sécurité routière et diminuera les accidents de circulation sur cet axe crucial.

Objectifs et bénéfices attendus du projet de voie express Fès-Taounate

Ce projet ambitieux, fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau et le conseil de la région Fès-Meknès, s’inscrit dans le programme de développement régional de Fès–Meknès. Il vise non seulement à optimiser les temps de déplacement entre Fès et Taounate, mais aussi à renforcer la sécurité routière en diminuant les risques d’accidents sur cet axe majeur.

En outre, il contribuera à l’amélioration des infrastructures routières, participant ainsi à la réduction des disparités territoriales et à l’attractivité économique de la région.

Autres projets routiers en cours et futurs dans la province de Taounate

En plus de la voie express Fès-Taounate, d’autres projets routiers sont en cours ou prévus dans la province de Taounate, avec des investissements respectifs de 380 millions, 302 millions et 82 millions de dirhams. Ces projets comprennent notamment la construction d’ouvrages d’art et l’amélioration des infrastructures routières existantes.

Les premiers tronçons de la voie express affichent un taux d’avancement de 85% et 35%, nécessitant la réalisation de 11 ouvrages d’art. Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée pour la réalisation de la rocade de la ville de Taounate, visant à améliorer la fluidité du trafic et renforcer l’attractivité économique du territoire.