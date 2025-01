Début du processus de candidature pour le renouvellement du Conseil de la Nation

Le processus de candidature pour le renouvellement du Conseil de la Nation est officiellement lancé. Cette étape cruciale dans le cycle politique offre une opportunité unique aux citoyens de participer activement à la vie démocratique de leur pays. Dans cet article, nous vous fournirons toutes les informations nécessaires pour comprendre ce processus et comment y participer. Que vous soyez un candidat potentiel ou simplement un électeur intéressé par le fonctionnement de notre système politique, restez avec nous pour découvrir les détails de cette procédure importante.

ANIE lance le processus de candidature pour le renouvellement du Conseil de la Nation

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a initié le processus de dépôt des candidatures pour le renouvellement partiel du Conseil de la Nation, prévu pour le 9 mars 2025. Le début de cette opération est fixé au jeudi 23 janvier 2025 et se déroulera quotidiennement de 8h à 16h. L’ANIE invite les membres des Assemblées populaires de wilayas (APW) et des Assemblées populaires communales (APC) désireux de se présenter à retirer les formulaires dans les délégations wilayales.

Conditions et procédure de candidature

Les aspirants candidats doivent se conformer à certaines conditions pour être éligibles. Ils sont invités à retirer les formulaires de déclaration de candidature dans les délégations wilayales. Le dossier de candidature doit comprendre deux exemplaires du formulaire dûment remplis, une copie de la pièce d’identité, un extrait de naissance, une attestation d’appartenance à une assemblée populaire élue, une déclaration sur l’honneur et divers autres documents. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 16 février 2025 à minuit.

Respect des règles et transparence du processus électoral

L’ANIE, dans son engagement pour un processus électoral transparent et ordonné, rappelle l’importance du respect des étapes et délais annoncés. Elle s’appuie sur le décret présidentiel n°25-56 du 22 janvier 2025 et l’ordonnance n°21-101 de mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral. Ces textes législatifs encadrent le processus électoral et garantissent son bon déroulement. L’ANIE encourage vivement les candidats à se conformer scrupuleusement à ces dispositions pour assurer une organisation fluide et réussie de cette échéance électorale cruciale.