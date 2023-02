Décathlon s’installe en Algérie – Les Algériens peuvent désormais profiter de ses produits !

La grande marque française d’articles de sport et de loisirs, Decathlon, a annoncé le 19 février 2021 qu’elle va produire ses articles en Algérie. Pour cela, elle a signé une convention de coopération avec l’entreprise algéro-turque Tayal. La fabrication, qui débutera en 2023, se fera sous le slogan « Made in blady by Decathlon & Tayal ».

L’accord entre Décathlon et l’entreprise algéro-turque Tayal

Cette collaboration est le fruit d’un partenariat entre le groupe turc Tay et les entreprises publiques algériennes C&H, Texal et Madar. Ce dernier possède notamment une usine de textile à Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane.

Une unité entière de cette usine sera consacrée à la conception et à la production des tissus Decathlon. Selon Décathlon Al Djazaïr, les deux partenaires produiront des vêtements de sport destinés aux pays africains.

Mesures de restriction pour les importations des produits

Depuis quelques temps, la marque française Décathlon rencontre certains problèmes liés aux mesures de restriction des importations des produits. En voulant sauvegarder ses réserves de change, l’Algérie a donc cherché à pousser ces marques à investir dans la production locale. C’est ainsi que Décathlon a pu ouvrir de nombreux magasins dans les plus grandes villes du pays.

Un intérêt croissant des marques françaises pour l’investissement local

Le projet Décathlon illustre parfaitement le rapprochement entre les marques françaises et l’industrie algérienne. Si certaines entreprises internationales rencontrent encore des difficultés à s’installer sur le territoire, la majorité s’y intéresse de plus en plus.

Les perspectives de diversification de l’économie algérienne, ainsi que la compétence et l’expertise des entrepreneurs algériens ont alors permis à Décathlon de s’implanter dans le pays.

Une bonne occasion pour le développement de l’industrie nationale

Cette collaboration est donc une excellente initiative pour le développement de l’industrie algérienne. Elle offre aux marques françaises l’opportunité de s’associer à des entreprises locales, et à toute l’Algérie, l’occasion de créer des emplois, promouvoir le commerce et faciliter l’innovation.

Bien que la mise en place des articles prendra place en 2023, la cérémonie de signature de cette convention de coopération est une bonne nouvelle pour l’Algérie.

