Décès de Abdelhamid Zouba : le football Algérien en deuil

L’ancien joueur et entraîneur de l’équipe nationale algérienne, Abdelhamid Zouba est décédé mercredi soir. Après avoir pris connaissance de son décès, Tebboune et la Fédération algérienne du Football ont adressé des messages de condoléances aux proches du défunt.

Les mots de la FAF

C’est avec le cœur chagriné que l’équipe de la Fédération algérienne de Football, dirigée par son Président, Amara Charaf-Eddine a appris le décès d’Abdelhamid Zouba, un ancien international de la célèbre équipe du FLN (Front de Libération Nationale)

Zouba a rejoint l’équipe du FLN en 1958 dans le but de porter haut la voie et l’honneur du pays à travers le monde et avait poursuivi une longue carrière de sélectionneur dans de nombreux clubs.

En cette éprouvante épreuve, la FAF présente ses plus sincères condoléances à toute la famille du regretté Zouba et à ses proches. Elle a aussi assuré de sa plus grande sympathie à travers le même communiqué.

« Perte douloureuse pour le pays »

Face à cette circonstance chagrineuse, le Président de la République a aussi présenté ses condoléances à la famille de Zouba. Dans un message rendu public, il a qualifié ce décès de perte douloureuse pour le pays.

Le destin a voulu qu’il soit appelé auprès du Tout-puissant, a indiqué Tebboune. Avec cette perte, le monde du sport perd un grand champion ayant brillé dans plusieurs scènes du football que ce soit sur le plan local ou international. Il a aussi loué le parcours plein de succès du défunt.

Il a donc adressé à la famille de Zouba ses plus sincères condoléances et ses profondes sympathies. Il prie Allah de l’entourer de sa miséricorde et de l’accueillir dans son paradis. Il a conclu en indiquant que la vie appartient à Dieu et à Lui, elle retournera.