Découverte architecturale : l’Université privée de Fès inaugure sa première semaine dédiée à l’architecture

L’Université privée de Fès, reconnue pour son engagement envers l’excellence académique et la promotion de la culture marocaine, a récemment lancé une initiative passionnante. Pour la première fois, elle dédie une semaine entière à la célébration et à l’exploration de l’architecture. Cette semaine promet d’être riche en découvertes et en échanges, avec des conférences, des ateliers et des expositions qui mettent en lumière le patrimoine architectural du Maroc et les tendances contemporaines dans ce domaine.

Découvrez en vidéo un aperçu de cette semaine dédiée à l’architecture à l’Université privée de Fès.

ESMAB de l’UPF inaugure la première Semaine de l’Architecture

L’École Supérieure des Métiers de l’Architecture et du Bâtiment (ESMAB) de l’Université Privée de Fès (UPF) a lancé la première édition de la Semaine de l’Architecture. Cet événement, qui se déroulera jusqu’au 18 avril, vise à mettre en avant l’architecture et l’urbanisme tout en valorisant le riche patrimoine marocain.

Il offre une plateforme d’échanges et de réflexion prospective pour les experts, professionnels, architectes et urbanistes en formation ainsi que les futurs bacheliers. La présidente de l’Association des Architectes-Paysagistes du Maroc (AAPM), Mounia Bennani, a animé une conférence sur « Ville Paysages au Maroc: Histoire et projets ».

Conférences de Mounia Bennani et Mohamed Es-Semmar : Focus sur le patrimoine marocain

Mounia Bennani, présidente de l’AAPM, a mis en lumière la profession d’architecte-paysagiste lors de sa conférence. Elle a notamment présenté le projet d’aménagement des rives de l’Oued Fès, visant à revitaliser les berges tout en luttant contre l’érosion et la pollution.

De son côté, l’historien en Architecture Islamique, Mohamed Es-Semmar, a souligné la richesse du patrimoine marocain, mélange harmonieux entre racines locales et influences étrangères. Il a insisté sur l’importance de préserver et valoriser cet héritage, matériel et immatériel, qui constitue un pilier essentiel de l’identité marocaine.

Les ambitions de l’Université Privée de Fès pour le patrimoine marocain

L’Université Privée de Fès (UPF) nourrit de grandes ambitions pour le patrimoine marocain. Elle a récemment ouvert une nouvelle filière Architecture, répondant à un besoin national et régional. L’objectif est d’accompagner les projets structurants en architecture et urbanisme, tout en préservant le patrimoine culturel local.

L’UPF vise également à contribuer au rayonnement international du patrimoine marocain grâce à des recherches innovantes utilisant l’intelligence artificielle. En outre, l’université soutient les artisans dans leur transition numérique pour mieux valoriser leurs produits. La première Semaine de l’Architecture à Fès, initiée par l’UPF, est perçue comme une plateforme clé pour le partage d’expertises et le renforcement des collaborations pour un développement urbain harmonieux.