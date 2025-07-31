Découverte culinaire : le Créponné d’Oran, un dessert glacé algérien parmi les plus savoureux du monde

L’Algérie, pays aux mille et une saveurs, nous offre une palette de délices culinaires qui éveillent nos papilles. Parmi ces trésors gastronomiques, le Créponné d’Oran se distingue par son goût unique et sa texture glacée. Ce dessert algérien, peu connu du grand public, est pourtant l’un des plus savoureux au monde. Préparez-vous à un voyage gustatif inédit, où la douceur de la crème glacée rencontre l’exotisme des saveurs orientales.

Découvrons ensemble ce joyau de la pâtisserie algérienne, véritable symbole de la richesse et de la diversité de la cuisine de ce pays maghrébin.

TasteAtlas dévoile le classement des meilleurs desserts glacés du monde

Face à la chaleur estivale, une gourmandise glacée est toujours la bienvenue. TasteAtlas, l’encyclopédie culinaire en ligne, a récemment publié son classement des meilleurs desserts glacés, basé sur 10 000 avis vérifiés. Fondé en 2015 par le journaliste croate Matija Babić, TasteAtlas se définit comme un « atlas mondial de la cuisine », avec pour objectif de recenser et promouvoir les plats locaux et les restaurants authentiques à travers le monde.

Parmi les desserts glacés les plus appréciés figure le Créponné algérien, qui se hisse à la 25e place avec un score de 4.2/5. Ce dessert unique, souvent comparé à un sorbet au citron, témoigne de la richesse de la gastronomie algérienne.

Le Créponné d’Oran : un dessert algérien unique dans le top 50

Le Créponné, une délicatesse glacée originaire d‘Oran, a su conquérir les palais au-delà des frontières algériennes. Ce dessert emblématique, souvent assimilé à un sorbet ou une glace au citron, se distingue par sa texture et son goût singuliers qui lui confèrent une saveur irrésistible. Sa présence dans le classement de TasteAtlas, où il occupe la 25e place avec une note de 4.2/5, témoigne de sa popularité croissante.

Cette reconnaissance internationale met en lumière la richesse de la gastronomie algérienne et prouve que le Créponné a su séduire les gourmets du monde entier.

La préparation du Créponné : un processus délicat pour un résultat onctueux

La confection du Créponné est un art en soi. Elle commence par l’association harmonieuse du zeste et du jus de citron avec un sirop de sucre bouillant. Après une première phase de repos au congélateur, des blancs d’œufs montés en neige sont incorporés à la préparation pour lui conférer une texture unique.

Le secret de son onctuosité réside dans des interventions régulières durant les premières heures de congélation : toutes les demi-heures, le mélange est fouetté énergiquement pour obtenir une consistance à la fois ferme et crémeuse. Ce dessert algérien, aussi savoureux qu’unique, est ainsi le fruit d’un processus minutieux et délicat.