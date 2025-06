Découverte écologique : près de 30 plages obtiennent le label Pavillon Bleu en 2025, un record !

L’année 2025 marque un tournant majeur dans l’engagement écologique des plages françaises. Un nombre record de près de 30 d’entre elles ont reçu le prestigieux label Pavillon Bleu, symbole international du respect de l’environnement et de la gestion durable. Cette reconnaissance, qui souligne les efforts considérables déployés pour préserver nos littoraux, est une véritable bouffée d’oxygène pour notre planète.

Plongez avec nous dans cette vague verte et découvrez comment ces plages ont réussi à hisser haut ce pavillon emblématique de l’écologie.

Le Pavillon Bleu au Maroc : Un gage de qualité environnementale

Depuis 2002, le Maroc s’est engagé dans une démarche environnementale exemplaire en adoptant le label international Pavillon Bleu. Ce dernier, décerné par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE) et porté au Maroc par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, est un symbole de gestion durable des espaces de baignade. En 2025, 28 plages marocaines, un lac de montagne et quatre ports de plaisance arborent fièrement ce label.

Le Maroc se distingue ainsi comme le premier pays arabe et le deuxième en Afrique en termes de nombre de sites labellisés Pavillon Bleu, renforçant sa reconnaissance internationale en matière de protection environnementale.

Expansion du label Pavillon Bleu au Maroc en 2025

L’année 2025 a vu l’extension du label Pavillon Bleu à de nouveaux sites marocains, notamment la plage Sol et Tanja Marina Bay. Ces nouvelles entrées portent le nombre total de sites labellisés à 33, confirmant ainsi l’engagement continu du Maroc en faveur de la protection environnementale. Par ailleurs, tous les sites ayant obtenu le label en 2024, dont le lac de montagne Aguelmam Azigza, ont réussi à le renouveler, témoignant de la constance des efforts déployés pour maintenir les normes élevées du label.

Cette progression souligne l’importance accordée par le Maroc à la gestion durable de ses espaces de baignade, contribuant ainsi à sa position de leader en Afrique et dans le monde arabe en matière de sites labellisés Pavillon Bleu.

Engagement des acteurs locaux pour le maintien du label Pavillon Bleu

Le renouvellement du label Pavillon Bleu en 2025 témoigne de l’implication soutenue des collectivités territoriales, des partenaires économiques et des associations locales. Ces acteurs jouent un rôle crucial dans le maintien des standards élevés du label, notamment à travers le programme « Plages Propres ». Ce dernier mobilise chaque été une soixantaine de collectivités territoriales, une vingtaine de partenaires économiques et plus d’une centaine d’associations locales pour assurer la propreté des plages labellisées.

L’intérêt croissant des communes littorales pour le label est manifeste, comme en témoignent les 45 candidatures déposées pour l’édition 2025. Cette dynamique confirme l’engagement du Maroc en faveur d’un tourisme durable et respectueux de l’environnement.