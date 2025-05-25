Découverte exclusive : les nouvelles enseignes qui vont révolutionner l’Aéroport d’Alger en 2025

L’aéroport d’Alger, véritable carrefour de l’Afrique du Nord, s’apprête à vivre une transformation majeure. En effet, de nouvelles enseignes sont sur le point de faire leur apparition et promettent de révolutionner l’expérience des voyageurs. Qu’il s’agisse de restauration, de shopping ou de services, ces nouveautés vont redéfinir les standards de l’aéroport algérien. Préparez-vous à découvrir en exclusivité ces enseignes qui vont marquer l’année 2025 et changer la façon dont nous voyons et vivons l’aéroport d’Alger.

Restez connectés pour un voyage inédit au cœur de ces innovations.

Modernisation de l’aéroport d’Alger : Nouvelles infrastructures et services pour un hub international

L’aéroport d’Alger, dans sa quête pour se positionner comme un hub international, a récemment enrichi son offre en termes d’infrastructures et de services. Parmi les nouveautés, on compte un dépose-minute, des salles de jeux vidéo, un espace ludique pour enfants, un réseau wifi, un piano à queue et un échiquier géant.

Ces améliorations visent à améliorer l’expérience des voyageurs et à renforcer l’attractivité de l’aéroport sur la scène internationale.

Le Duty Free Horizons : un pas de plus vers l’excellence commerciale

En avril dernier, l’aéroport d’Alger a dévoilé son nouveau projet commercial phare : le Duty Free Horizons. Géré par la SARL Salvo Grima Group Duty Free Algiers, ce magasin hors taxes, une fois achevé, s’étendra sur une superficie totale de 2 400 m2, faisant de lui l’un des plus grands Free Shop du Maghreb selon le PDG de l’aéroport.

Parallèlement à cette initiative, l’aéroport poursuit sa stratégie de développement avec l’annonce récente de l’ouverture prochaine de deux nouveaux commerces au Terminal Ouest, renforçant ainsi son offre commerciale et son attractivité.

Appel d’offres pour deux nouveaux commerces au Terminal Ouest

La SGSIA a lancé un appel d’offres le 22 mai 2025 pour l’ouverture de deux nouveaux commerces au Terminal Ouest. Le premier sera une pharmacie et parapharmacie située dans la zone publique des départs, côté ouest. Le second sera un magasin de vente de tabac et de journaux dans la zone publique des arrivées, côté est.

Les candidats intéressés sont invités à retirer les formulaires de demande d’offres en versant 10.000 dinars algériens non remboursables sur le compte BNA de la SGSIA. Les offres doivent être présentées en deux volets : technico-commercial et financier, renforçant ainsi la transparence du processus.