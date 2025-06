Découverte exclusive : plongez à bord du dernier joyau d’Algérie Ferries

Embarquez pour une aventure maritime inédite avec Algérie Ferries, la compagnie de navigation qui ne cesse d’étonner. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir en exclusivité leur dernier joyau flottant. Une véritable prouesse technologique et un confort inégalé vous attendent à bord de ce navire d’exception. Préparez-vous à être émerveillé par des installations modernes et luxueuses, conçues pour rendre votre voyage aussi agréable que possible.

Et pour vous donner un avant-goût de cette expérience unique, nous avons préparé une vidéo immersive qui vous plongera au cœur de ce bijou des mers. Alors, êtes-vous prêt à lever l’ancre ?

Algérie Ferries dévoile son nouveau carferry : El Venizelos

Algérie Ferries, l’opérateur maritime national, a récemment introduit un ajout majeur à sa flotte en préparation de la saison estivale 2025 : le carferry El Venizelos. Conçu pour transporter passagers et véhicules avec un confort inégalé, ce navire impressionnant a été présenté au public via une vidéo diffusée le mercredi 11 juin 2025.

L’acquisition du El Venizelos représente une étape cruciale dans les efforts d’Algérie Ferries pour améliorer ses services et moderniser sa flotte, répondant ainsi à une demande croissante durant la période estivale.

Un aperçu des commodités à bord du El Venizelos

Le El Venizelos, dernier ajout à la flotte d’Algérie Ferries, promet une expérience de voyage exceptionnelle. La vidéo diffusée par la compagnie maritime dévoile des ponts spacieux et des salles de restauration modernes, conçues pour offrir un confort optimal aux passagers. Les voyageurs pourront se détendre dans des espaces de détente agréables et profiter d’équipements de loisirs variés.

Le navire propose également un service de restauration de qualité supérieure, avec une variété de menus adaptés à tous les goûts. Le El Venizelos est plus qu’un simple moyen de transport, c’est une véritable destination en soi, promettant une traversée de la Méditerranée inoubliable.

El Venizelos : un renforcement des liaisons maritimes entre l’Algérie et l’Espagne

Le El Venizelos jouera un rôle clé dans le renforcement des liaisons maritimes entre l’Algérie et l’Espagne, notamment entre Alger et Alicante, ainsi qu’entre Oran et Alicante. Cette initiative d’Algérie Ferries répond à une demande croissante de voyages en mer durant la saison estivale. Le navire offrira une solution de transport pratique et rapide pour les passagers souhaitant traverser la Méditerranée.

L’arrivée du El Venizelos s’inscrit dans la stratégie d’Algérie Ferries visant à optimiser son service pendant la période estivale 2025, tout en soutenant l’effort de modernisation de sa flotte. Ce carferry est perçu comme un atout majeur pour la compagnie, symbolisant son engagement à fournir des solutions de transport efficaces et modernes.