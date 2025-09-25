Découverte exclusive : tout ce que vous devez savoir sur la gare futuriste Casa-Sud de 2025

Bienvenue dans le futur ! Aujourd’hui, nous vous emmenons à la découverte de la gare Casa-Sud, un joyau architectural et technologique qui redéfinit les standards du transport ferroviaire. Inaugurée cette année, cette gare futuriste est une véritable prouesse d’innovation et de design. Préparez-vous à plonger dans un univers où la technologie de pointe rencontre l’efficacité et le confort.

Cet article vous dévoilera tout ce que vous devez savoir sur cette merveille de modernité. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage inédit au cœur de la gare Casa-Sud de 2025 ? Restez avec nous, l’aventure ne fait que commencer !

Le Roi Mohammed VI inaugure les travaux de la gare « Casablanca-Sud »

Mercredi dernier, le Roi Mohammed VI a officiellement lancé les travaux de construction de la nouvelle gare « Casablanca-Sud » dans l’arrondissement Hay Hassani. Ce projet d’envergure s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser et développer le réseau ferroviaire de la métropole casablancaise. Selon Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), cette initiative permettra d’améliorer considérablement la mobilité urbaine et de réduire le trafic routier.

La gare « Casablanca-Sud » fait partie d’un programme d’investissement colossal de 20 milliards de dirhams dédié au développement du transport ferroviaire dans la région métropolitaine de Casablanca.

Des trains de proximité pour une mobilité urbaine optimisée

Les futurs trains de proximité qui desserviront la gare « Casablanca-Sud » promettent un service efficace et pratique, facilitant les trajets quotidiens des habitants de Casablanca. Chaque train aura une capacité équivalente à celle de 1.300 voitures, contribuant ainsi à une réduction significative des émissions de CO2 et à l’allègement du trafic routier.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, donne le coup d’envoi des travaux de projets ferroviaires structurants du Grand Casablanca. Plus de détails sur : https://t.co/pJ1pKXtczq pic.twitter.com/ON4fFqrco4 — ONCF (@ONCFgroup) September 24, 2025

Ces trains circuleront sur trois lignes principales avec une fréquence pouvant atteindre un train toutes les 7,5 minutes, assurant une desserte continue et fluide. En parallèle, une ligne aéro-express reliera directement Casa-Port à l’Aéroport Mohammed V, avec une cadence de 15 minutes. Ce projet ambitieux confirme la volonté de faire de Casablanca un pôle de mobilité durable.

Un programme ferroviaire structurant pour la région de Casablanca

L’ONCF envisage également d’autres projets pour renforcer le réseau ferroviaire de Casablanca. Outre la gare « Casablanca-Sud », l’office prévoit le renforcement des trains régionaux vers El Jadida et Settat, la construction d’une dizaine de gares de proximité, trois grandes gares supplémentaires, ainsi que de nouveaux technicentres et ateliers de maintenance.

Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté affirmée de faire de Casablanca un pôle de mobilité durable, capable de répondre aux besoins croissants en transport de la première métropole du Royaume.

Ce programme structurant confirme l’engagement de l’ONCF à améliorer la qualité de vie des citoyens par le biais d’un transport ferroviaire moderne et efficace.