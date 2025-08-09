Découverte : l’artisanat tunisien, entre fleur d’oranger et poterie, s’émerveille à Nabeul

L’artisanat tunisien, riche et varié, est un véritable trésor à découvrir. Au cœur de cette diversité, Nabeul, ville côtière réputée pour son savoir-faire ancestral, offre une expérience unique. Entre les effluves enivrantes de la fleur d’oranger et l’art délicat de la poterie, plongez dans un univers authentique où tradition et modernité se rencontrent harmonieusement. Cet article vous invite à un voyage sensoriel au sein de l’artisanat tunisien, à travers le prisme de Nabeul, véritable écrin de ce patrimoine culturel inestimable.

Préparez-vous à être émerveillé par la richesse et la beauté de ces créations artisanales qui font la fierté de la Tunisie.

18ᵉ édition du Salon des métiers de l’artisanat à Nabeul : un événement majeur pour l’économie tunisienne

Le vendredi après-midi, la ville de Nabeul a inauguré la 18ᵉ édition du Salon des métiers de l’artisanat. L’événement, qui se déroule du 8 au 17 août 2025 à l’Espace du Salon international de Nabeul, accueille 82 artisans issus du gouvernorat de Nabeul et de 11 autres régions du pays.

Ouvert chaque jour de 16h à 22h, le salon offre une vitrine variée de produits authentiques aux visiteurs, tout en permettant aux artisans de présenter et vendre leurs créations. Les ministres du Tourisme et du Commerce ont souligné l’importance stratégique de l’artisanat pour l’économie tunisienne lors de leur visite.

Un éventail d’artisanat traditionnel et des lauréats « Artis Terroir » à l’honneur

Le salon propose une diversité d’ateliers en direct, mettant en exergue des métiers ancestraux tels que la broderie, la poterie, la distillation de plantes et fleurs, ou encore la gravure sur bois. Les visiteurs peuvent également découvrir les articles en bois d’olivier, la vannerie, les vêtements traditionnels, le tissage, les objets décoratifs, ainsi que les bijoux et accessoires. Un point d’orgue de cette édition est la mise en lumière des gagnants du concours régional « Artis Terroir ».

Ce concours valorise la création de produits inspirés de la gastronomie locale, comme la fleur d’oranger, le piment et la figue de barbarie de Bouargoub. Ces produits innovants, allant des poteries aux parfums, en passant par des boîtes à épices, témoignent de la richesse culturelle tunisienne.

Lancement de la première phase du projet de village artisanal de Nabeul

En parallèle à l’événement, le ministre du Tourisme a assisté au démarrage des travaux de la première étape du projet de village artisanal de Nabeul. Ce projet, d’une durée contractuelle de 360 jours, est estimé à 5,35 millions de dinars.

Selon Sana Mansour Ezzine, commissaire régionale de l’artisanat à Nabeul, cette phase couvre une superficie de 2 201 m² et comprendra le siège de la délégation régionale de l’artisanat, un centre de design et d’innovation nommé « Hub Design », deux grandes salles pour les expositions et les conférences, ainsi que plusieurs ateliers d’artisanat léger.

Les phases suivantes, prévues pour 2026-2030, envisagent l’extension du village et des ateliers, ainsi que l’aménagement d’un parking pour accueillir les visiteurs et groupes touristiques.