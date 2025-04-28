Découverte macabre à Casablanca : des restes humains mystérieusement apparus au quartier Maârif

Casablanca, la ville blanche du Maroc, est réputée pour son dynamisme et sa modernité. Cependant, elle vient de connaître un événement troublant qui a semé l’émoi parmi ses habitants. Le quartier Maârif, connu pour être l’un des plus animés de la métropole, est au cœur d’une affaire mystérieuse qui défraie la chronique.

Des restes humains ont été découverts, leur apparition suscitant de nombreuses interrogations. Cette découverte macabre, loin de l’image habituelle de Casablanca, nous plonge dans une atmosphère digne des plus grands romans policiers. Suivez-nous pour en savoir plus sur cette énigme qui secoue la capitale économique du Maroc.

Effroyable découverte à Maârif : des restes humains retrouvés dans une benne à ordures

Une scène d’horreur a été mise au jour ce vendredi soir dans le quartier de Maârif, plus précisément à la « Cité Plateau » à Casablanca. Des ossements, dont l’origine demeure mystérieuse, ont été découverts dans une benne à ordures, entraînant un déploiement massif des forces de l’ordre.

Les restes humains, comprenant des fragments d’os et des membres emballés dans des sacs plastiques, ont été immédiatement envoyés au laboratoire de la police scientifique pour déterminer leur provenance. Parallèlement, des armes blanches ont été saisies sur les lieux, ajoutant une dimension encore plus inquiétante à cette affaire.

Enquête judiciaire et analyses scientifiques en cours : la tête de la victime reste introuvable

La brigade locale de la police judiciaire de Ben Ahmed, en collaboration avec la brigade régionale de Settat, a lancé une enquête approfondie pour élucider les circonstances entourant cette macabre découverte. Les autorités ont également fait appel à une unité cynotechnique pour fouiller la zone, notamment après la trouvaille de restes humains dans les sanitaires de la grande mosquée de Ben Ahmed.

Malgré les efforts déployés, la tête de la victime n’a pas encore été retrouvée. Les restes humains sont actuellement soumis à une expertise génétique au laboratoire de la police scientifique afin d’identifier la victime et établir un lien potentiel avec le suspect arrêté sur les lieux du crime.

Interpellation d’un suspect et saisie de biens suspects : l’ADN pourrait dévoiler la vérité

Un individu présentant des signes de comportement violent et irrationnel a été appréhendé sur les lieux du crime, portant des vêtements maculés de sang. Suite à son arrestation, une fouille minutieuse de son domicile a permis la confiscation d’objets personnels et de biens dont l’origine reste incertaine. Ces éléments sont actuellement examinés pour établir leur légalité et un possible lien avec la victime.

Par ailleurs, des échantillons d’ADN prélevés sur les lieux du crime et sur les vêtements du suspect sont en cours d’analyse. Ces tests pourraient confirmer ou infirmer l’implication du suspect dans ce crime horrifiant et aider à révéler les circonstances et les mobiles de ces actes criminels.