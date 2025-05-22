Découverte stupéfiante à l’Aéroport d’Alger : 182.500 € dissimulés dans des boîtes de dattes

L’aéroport d’Alger a été le théâtre d’une découverte pour le moins surprenante. Un montant colossal de 182.500 € a été trouvé, astucieusement caché dans des boîtes de dattes. Cette trouvaille inattendue soulève de nombreuses questions et met en lumière les méthodes ingénieuses utilisées par certains pour dissimuler de l’argent. Plongez avec nous dans cette histoire fascinante qui mêle voyage, dattes et mystère financier.

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette affaire hors du commun qui a secoué l’aéroport d’Alger.

Tentative de transfert illégal d’argent déjouée à l’aéroport d’Alger

La semaine dernière, une tentative de transfert illégal d’une somme conséquente en euros a été contrecarrée par la police de l’air et frontières (PAF) et la Douane de l’aéroport international d’Alger. Deux passagers, sur le point de s’envoler pour Istanbul, ont tenté de dissimuler 182.500 euros dans leurs bagages, un montant largement supérieur à la limite autorisée de 7500 euros par voyageur et par an.

Pour échapper à la vigilance des contrôles, ils avaient caché l’argent dans des enveloppes placées dans des boîtes de dattes. Cependant, leur stratagème a été découvert, conduisant à leur arrestation et à la saisie de la somme.

Démantèlement du réseau criminel et saisie de biens illégaux

Après la découverte du stratagème, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation des deux voyageurs à l’aéroport. Les investigations ultérieures ont permis d’identifier un troisième complice, arrêté dans une région orientale du pays. Une perquisition à son domicile a révélé la présence de 12.000 euros supplémentaires et de 1,76 million de dinars algériens.

De plus, 1.352 pièces de monnaie archéologique et deux armes de catégorie six et sept ont été découvertes. Les trois suspects ont été présentés devant le tribunal pour répondre d’accusations de violation de la législation des changes, de blanchiment d’argent et de recel d’objets issus de fouilles archéologiques sans licence.

Explication des accusations portées contre les prévenus

Les trois individus ont été accusés de plusieurs infractions graves. La première, la violation de la législation et de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, concerne le transfert illégal d’argent au-delà du seuil autorisé. Le port d’armes, une autre accusation, fait référence à la possession illégale d’armes de catégorie six et sept. Ils sont également accusés de contrebande, une activité illégale qui menace l’économie nationale en évitant les taxes et droits de douane.

Le blanchiment d’argent, qui consiste à dissimuler l’origine illégale de sommes d’argent, est une autre charge retenue contre eux. Enfin, le recel d’objets provenant de fouilles archéologiques sans licence se réfère à la possession illégale de pièces de monnaie anciennes.