Découverte surprenante : le nombre impressionnant de touristes étrangers qui ont exploré le sud de l’Algérie

L’Algérie, pays aux multiples facettes, ne cesse de surprendre par sa richesse culturelle et naturelle. Récemment, le sud du pays a connu une affluence touristique étonnante, notamment de la part des voyageurs internationaux. Cette région, autrefois méconnue, semble désormais figurer en haut de la liste des destinations à découvrir. Mais qu’est-ce qui attire autant les touristes étrangers dans le sud de l’Algérie ? Quels sont les trésors cachés de cette partie du pays ?

Cet article vous dévoile les raisons de cet engouement soudain pour le sud algérien, sans pour autant révéler tous ses secrets. Préparez-vous à être surpris !

Record d’affluence touristique dans le sud de l’Algérie pour la saison 2024-2025

La saison touristique 2024-2025 a vu un afflux sans précédent de visiteurs étrangers dans le sud de l’Algérie. D’après Saliha Bay, à la tête de l’Office National du Tourisme, plus de 22 700 touristes internationaux ont exploré cette région, marquant ainsi une année exceptionnelle pour le tourisme saharien. Au total, le sud algérien a reçu 186 000 visiteurs durant cette période, témoignant de l’attraction grandissante de cette destination.

Contrairement aux années antérieures, l’intérêt des touristes ne s’est pas limité aux sites traditionnels tels que Tamanrasset ou Timimoun, mais s’est étendu à 24 wilayas du sud, démontrant une appréciation croissante pour le désert algérien au-delà des destinations habituelles.

Les initiatives favorisant l’essor du tourisme en Algérie

La hausse significative des arrivées étrangères est attribuée à diverses initiatives, notamment des investissements conséquents dans le secteur touristique et des campagnes de promotion à l’échelle internationale. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour améliorer les infrastructures et faciliter l’accès aux sites d’intérêt. En 2024, l’Algérie a inauguré 47 nouveaux hôtels, augmentant ainsi sa capacité d’hébergement pour répondre à la demande croissante.

Les agences de voyages ont également joué un rôle crucial en participant à des salons internationaux pour promouvoir l’Algérie, attirant ainsi une clientèle étrangère toujours plus nombreuse. En 2024, l’Algérie a accueilli plus de 3,5 millions de touristes, dont plus de 2,4 millions étaient des visiteurs internationaux.

Un avenir radieux pour le tourisme en Algérie

L’avenir du tourisme en Algérie s’annonce brillant. Le pays a su valoriser ses richesses naturelles et culturelles pour séduire un nombre croissant de visiteurs. L’amélioration continue des infrastructures touristiques, avec l’ouverture de nouveaux hôtels et la mise en œuvre de projets visant à enrichir l’expérience des voyageurs, est un signe positif. L’Algérie s’engage également dans une démarche de tourisme durable, avec la mise en place de solutions respectueuses de l’environnement pour préserver ses sites d’intérêt.

En 2025, plusieurs projets d’investissement sont en cours pour rendre le pays encore plus accessible aux voyageurs internationaux. Le sud de l’Algérie, avec ses paysages époustouflants et son patrimoine culturel riche, est sur le point de devenir une destination incontournable pour les touristes du monde entier.