Découverte surprenante : Les 5 principaux pays qui importeront les fruits tunisiens en 2025

L’exportation de fruits tunisiens est en plein essor, et les prévisions pour l’avenir sont plus que prometteuses. Mais quels sont les pays qui se démarquent par leur appétit pour ces produits méditerranéens ?

Cet article vous révèle les cinq principaux importateurs de fruits tunisiens en 2025. Une liste surprenante qui témoigne de l’évolution des marchés internationaux et du dynamisme de l’agriculture tunisienne. Préparez-vous à découvrir des destinations inattendues dans le monde de l’exportation fruitière.

Restez avec nous pour cette exploration fascinante des tendances mondiales en matière d’importation de fruits.

Expansion des exportations de fruits tunisiens et conquête de nouveaux marchés

En 2025, les exportations de fruits tunisiens connaissent une croissance significative, soutenue par l’acquisition de nouveaux marchés et une demande accrue pour les produits à haute valeur ajoutée.

D’après le Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits), la Libye reste le principal importateur de fruits tunisiens avec 20 200 tonnes, suivie des Émirats Arabes Unis qui ont presque triplé leur valeur d’importation par rapport à 2024.

L’Inde, marché inexistant en 2024, émerge comme une destination stratégique, principalement pour les myrtilles tunisiennes. Singapour et le Qatar affichent également une forte croissance de leurs importations de fruits tunisiens, soulignant l’attractivité des produits premium sur les marchés spécialisés.

Zoom sur les cinq principaux pays importateurs de fruits tunisiens

La Libye, avec 20 200 tonnes d’importations, confirme sa position de premier marché pour les fruits tunisiens, notamment les pastèques et les pêches. Les Émirats Arabes Unis, deuxième sur le podium, ont presque triplé leur valeur d’importation par rapport à l’année précédente, témoignant de leur appétence pour les produits haut de gamme tunisiens.

L’Inde, qui n’importait pas de fruits tunisiens en 2024, s’est révélée en 2025 comme un marché stratégique, particulièrement pour les myrtilles. Singapour et le Qatar, quant à eux, ont significativement augmenté leurs importations, démontrant l’attrait des fruits premium tunisiens sur les marchés spécialisés.

La myrtille tunisienne, un atout majeur sur les marchés asiatiques

La myrtille tunisienne joue un rôle prépondérant dans l’essor des exportations vers les marchés asiatiques. En effet, ce fruit, bien que récent dans l’offre exportatrice tunisienne, est très demandé en Inde et à Singapour, contribuant ainsi à la croissance de ces nouveaux marchés.

Par ailleurs, le Qatar continue de renforcer ses liens commerciaux avec la Tunisie, notamment dans le secteur agricole, avec une augmentation notable de la valeur des importations par rapport à l’année précédente.

Ces tendances illustrent non seulement la dépendance persistante vis-à-vis du marché libyen, mais aussi l’importance croissante des marchés asiatiques comme relais de croissance pour les exportations de fruits tunisiens.