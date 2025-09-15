Découverte : Taza s’équipe d’une gare ferroviaire flambant neuve, un regard sur l’inauguration (VIDEO)

La ville de Taza, au Maroc, franchit une nouvelle étape dans son développement avec l’inauguration d’une gare ferroviaire ultramoderne. Cette réalisation majeure promet de transformer le paysage urbain et de dynamiser l’économie locale.

Dans cet article, nous vous proposons un aperçu exclusif de cette inauguration qui marque un tournant historique pour la région. Accompagnez-nous pour découvrir en images ce joyau architectural qui allie modernité et fonctionnalité, et qui est prêt à accueillir des milliers de voyageurs chaque jour. Restez connectés pour une visite guidée de cette gare flambant neuve qui fait déjà la fierté de Taza.

Inauguration de la gare ferroviaire de Taza : un pas vers l’avenir

Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, et Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), ont officiellement inauguré la nouvelle gare ferroviaire de Taza.

#Maroc 🇲🇦 – Ouverture de la gare ferroviaire de Taza. Sa réalisation a coûté 50 millions de dirhams. La nouvelle gare ferroviaire, dotée d’un design moderne et multifonctionnel s’intégrant harmonieusement dans le tissu urbain, constitue un important levier de développement… pic.twitter.com/PlDOrKezIZ — Morocco News 🇲🇦 (@Moroccolitik) September 12, 2025

Ce projet, d’un coût total de 50 millions de dirhams, s’inscrit dans la vision stratégique du roi Mohammed VI visant à moderniser les infrastructures ferroviaires des villes en développement. Kayouh a également évoqué l’avancement des études pour une ligne ferroviaire Oujda-Rabat et la transition vers des trains électriques plus performants d’ici 2029.

Investissement et ambitions de la construction de la gare de Taza

Le financement de 50 millions de dirhams pour la construction de la gare de Taza a été utilisé efficacement pour réaliser ce projet ambitieux. Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large, initiée par le roi Mohammed VI, visant à doter les villes émergentes de nouvelles infrastructures ferroviaires.

L’objectif est de rendre le service ferroviaire plus accessible aux citoyens, en rapprochant les gares des zones urbaines en développement. Par ailleurs, l’annonce de la finalisation prochaine de l’étude pour la ligne Oujda-Rabat et la conversion vers des trains électriques d’ici 2029 témoigne de la volonté du gouvernement de moderniser le réseau ferroviaire national.

Projets futurs pour le réseau ferroviaire marocain

Le gouvernement marocain a annoncé des projets d’expansion et de modernisation du réseau ferroviaire. Une étude est en cours pour une nouvelle ligne reliant Oujda à Rabat, qui améliorera considérablement les liaisons interurbaines.

Parallèlement, un projet de conversion des trains thermiques en trains électriques est également prévu. Ces trains de nouvelle génération seront plus rapides et plus confortables pour les voyageurs.