Découvertes de pétrole et gaz _ l'Algérie en a fait les plus importantes en 2022

En 2022, l’Algérie a été un acteur majeur dans les découvertes de pétrole et de gaz, se classant parmi les plus importants aux côtés du Brésil et de la Namibie.

Une étude récente de Wood Mackenzie a montré que la création de valeur des découvertes s’élevait à 33 milliards de dollars et que les rendements de cycle complet étaient de 22%. La société Sonatrach s’est également classée au quatrième rang mondial en termes de nouvelles découvertes.

Les découvertes de l’année 2022

L’année 2022 a été exceptionnelle pour l’exploration, avec des volumes considérables et une valeur très élevée grâce à une sélection stratégique. Les découvertes apportent des hydrocarbures de meilleure qualité dans les portefeuilles des entreprises, permettant une réduction de la production de carbone.

En outre, de nombreuses découvertes ont été effectuées dans les eaux profondes de la Namibie, en Algérie, en Guyane et au Brésil.

Domination des NOC et des majors

Le rapport de Wood Mackenzie montre que l’exploration pétrolière et gazière connaîtra un développement accéléré d’ici 2030. Par contre, il existe une grande incertitude quant à la demande future de pétrole.

Les explorateurs continuent d’accélérer l’exploration pétrolière pour répondre à la demande à court et à moyen terme, tandis que l’exploration gazière se concentre sur les zones géographiques pouvant approvisionner le marché européen en gaz. Les National Oil Companies (NOC) et les majors continuent de dominer le secteur.

En conclusion, les découvertes de pétrole et de gaz en Algérie en 2022 ont été exceptionnelles et ont eu un impact significatif sur la valeur ajoutée du secteur mondial de l’exploration. La société Sonatrach a également joué un rôle clé dans les découvertes, se classant au quatrième rang mondial.

Les perspectives à long terme restent incertaines, mais l’accélération de l’exploration pétrolière et gazière d’ici 2030 est attendue pour générer 15 milliards de dollars de valeur ajoutée.