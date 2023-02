Découvrez comment faire pour retirer de l’argent sans carte Edahabia

Le retrait sans carte sur le GAB en Algérie est désormais possible grâce au nouveau service CARDLESS d’Algérie Poste. Ce service permet aux clients détenteurs de la carte monétique EDAHABIA de retirer de l’argent dans tous les guichets automatiques de billets à travers le territoire national, sans l’utilisation de la carte monétique. De plus, il est possible de faire des retraits d’argent au profit d’une tierce personne

Le CARDLESS est disponible via l’application mobile BARIDIMOB et offre une sécurité et une rapidité d’utilisation.

C’est pourquoi, nous vous proposons dans cet article de vous expliquer comment bénéficier de ce service et en profiter pleinement pour vos opérations bancaires.

Comment adhérer au service CARDLESS ?

Afin de bénéficier du service CARDLESS, vous devez adhérer à l’application mobile BARIDIMOB. Voici les étapes à suivre :

Ouvrir l’application mobile BARIDIMOB

Ouvrir l’application mobile BARIDIMOB Sélectionner l’opération de transaction sans carte monétique CARDLESS

Sélectionner l’opération de transaction sans carte monétique CARDLESS Sélectionner nouvelle transaction+

Sélectionner nouvelle transaction+ Choisir l’option retrait sur GAB

Choisir l’option retrait sur GAB Saisir la somme à retirer

Saisir la somme à retirer Préciser la date d’expiration de cette opération

Préciser la date d’expiration de cette opération Cliquer sur Générer

Une page apparait tout en affichant votre choix, le numéro de l’opération, le montant de retrait choisi, ainsi que la date d’expiration du service CARDLESS.

Cliquez ensuite sur Fait et un message apparait pour confirmer votre transaction « transaction sans carte généré avec succès ». Vous recevez alors un SMS qui contient le code secret de votre opération.

Comment effectuer un retrait sans carte ?

Une fois que vous aurez adhéré au service CARDLESS, vous pourrez effectuer un retrait sans carte dans un guichet automatique. Voici les étapes qui faut suivre :

S’acheminer vers le guichet automatique de votre choix

S’acheminer vers le guichet automatique de votre choix Choisir sur le GAB le bouton « retrait sans carte »

Choisir sur le GAB le bouton « retrait sans carte » Saisissez le n° de l’opération de retrait reçu sur le service CARDLESS de BARIDIMOB

Saisissez le n° de l’opération de retrait reçu sur le service CARDLESS de BARIDIMOB Saisissez le code secret reçu par SMS sur votre mobile et valider cette opération

Saisissez le code secret reçu par SMS sur votre mobile et valider cette opération Récupérer le montant de retrait que vous avez commandé et programmé

Le service CARDLESS est donc très pratique et simple à utiliser pour vos transactions bancaires.

Alors, n’hésitez plus et profitez des avantages de ce service innovant proposé par Algérie Poste !