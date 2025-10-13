Découvrez comment Knauf Algérie révolutionne l’isolation et la santé au salon BATIWEST 2025 avec des solutions époustouflantes

Préparez-vous à être ébloui par les innovations de Knauf Algérie au salon BATIWEST 2025. Spécialiste des solutions de construction légère et d’isolation, l’entreprise présentera une gamme complète de systèmes révolutionnaires pour le secteur résidentiel.

100 % Équipes algériennes Tous les systèmes exposés à BATIWEST 2025 sont conçus par des experts locaux, formés aux standards internationaux.

Des solutions locales, conçues par des équipes 100% algériennes, qui promettent d’améliorer non seulement l’efficacité énergétique, mais aussi la santé des habitants.

knauf algérie, un acteur majeur de l’isolation au salon BATIWEST 2025

Spécialiste des solutions de construction légère en plaques de plâtre et d’isolation, Knauf Algérie confirme sa présence au salon BATIWEST qui se déroulera du 15 au 19 octobre 2025 au Centre des Conventions d’Oran.

Cette participation témoigne de son engagement à promouvoir un habitat algérien durable, économique et confortable.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une gamme complète de systèmes innovants, conçus et fabriqués localement par des équipes 100% algériennes.

Ces solutions reflètent la volonté de Knauf Algérie d’allier performance énergétique, confort intérieur et production nationale responsable.

Quelles innovations Knauf Algérie présentera-t-elle au salon BATIWEST 2025 ?

Le salon BATIWEST 2025 sera l’occasion pour Knauf Algérie de dévoiler cinq solutions phares pour le secteur résidentiel, adaptées aussi bien aux logements neufs qu’à la rénovation.

5 Solutions phares Knauf Algérie dévoile cinq innovations majeures destinées au marché résidentiel algérien.

Parmi elles, la Cloison Standard, solution polyvalente et économique, et la Contre Cloison, idéale pour la rénovation en permettant d’intégrer une isolation performante sans réduire l’espace habitable.

Les visiteurs pourront également découvrir la Cloison Hydrofige, spécialement conçue pour les environnements humides, ainsi que deux systèmes exclusifs : les plaques Guardex et Dekoboard.

Pour mieux comprendre l’importance des innovations présentées à BATIWEST 2025, voici un aperçu comparatif des principales solutions :

Système Usage principal Avantage clé Cloison Standard Construction neuve Polyvalence et économie Contre Cloison Rénovation Isolation intégrée sans perte d’espace Cloison Hydrofige Zones humides Résistance à l’humidité Plaques Guardex Façades et environnements exposés Durabilité et protection renforcée Dekoboard Finitions décoratives Design et performance énergétique

Ces innovations illustrent l’engagement de Knauf Algérie à concilier performance énergétique, confort intérieur et production locale responsable.

Comment Knauf Algérie contribue-t-elle au développement économique et à l’efficacité énergétique ?

Knauf Algérie joue un rôle clé dans le développement économique du pays, en soutenant l’entrepreneuriat et en formant chaque année plus de 2 500 architectes et artisans.



Les solutions de Knauf facilitent notre travail sur les chantiers. Le fait qu’elles soient conçues localement permet une meilleure adaptation aux conditions climatiques et aux besoins réels des habitants.

Abdelhamid, 38 ans, architecte à Oran

L’entreprise s’engage également à optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments, permettant ainsi aux ménages algériens de réduire leur consommation d’énergie.

17 Pays africains partenaires Les produits Knauf Algérie sont aujourd’hui exportés dans 17 pays, renforçant ainsi l’influence industrielle du pays sur le continent.

En distribuant ses produits sur tout le territoire national et en exportant vers 17 pays africains, Knauf Algérie renforce sa contribution à l’économie locale et régionale, tout en promouvant une production nationale responsable et durable.