Découvrez comment le ministère du Transport chamboule le monde des applications VTC, une révolution inattendue en marche

Dans un monde où la technologie et le transport se croisent de plus en plus, le ministère du Transport marocain est sur le point de bouleverser l’univers des applications VTC. Alors que les réglementations actuelles restent floues, le ministère dément tout refus d’accorder des licences pour ce type de service.

1000 Chauffeurs concernés Près d’un millier de conducteurs sont déjà actifs dans les grandes villes selon les estimations sectorielles.

Une révolution inattendue semble être en marche, principalement dans les zones urbaines. Plongez avec nous dans cette transformation majeure du secteur du transport.

Un vide juridique autour des applications VTC au Maroc

Le Maroc fait face à un manque de réglementations précises concernant le transport routier des personnes via les applications intelligentes. Cette situation, soulignée par le ministère du Transport et de la Logistique, crée une zone d’incertitude pour les services de transport basés sur ces technologies.

Ce vide juridique pose problème car il affecte tant les conducteurs que les utilisateurs de ces services. En effet, sans cadre légal clair, l’exploitation et l’utilisation de ces applications restent dans une zone grise, particulièrement en milieu urbain, sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur.

Le ministère du Transport et de la Logistique : un soutien pour les applications VTC

Contrairement aux rumeurs circulant sur divers sites d’information, le ministère du Transport et de la Logistique n’a pas refusé d’accorder des licences pour le transport via les applications intelligentes. Le ministère a tenu à clarifier que l’absence de réglementations spécifiques ne signifie pas une opposition à ce type de services.

Je travaille depuis deux ans via une application. Nous sommes nombreux à espérer une reconnaissance officielle. Un vrai cadre légal nous permettrait de travailler sereinement, sans crainte d’amendes ou d’interdictions.

Rachid, 42 ans, chauffeur VTC à Casablanca

En réalité, le ministère soutient activement le développement de ces nouvelles formes de mobilité. Il travaille actuellement à l’élaboration de dispositions légales et réglementaires adaptées pour encadrer clairement ces services innovants.

Les zones urbaines : un terrain fertile pour les applications VTC

Le transport via les applications intelligentes trouve principalement son essor dans les zones urbaines. En effet, la densité de population et l’activité intense de ces zones favorisent l’utilisation de ces services innovants. Les trajets courts et fréquents en ville sont parfaitement adaptés à ce type de transport.

Critère Taxis traditionnels Applications VTC Réservation En rue ou par téléphone Application mobile instantanée Tarification Fixée par compteur ou forfait local Calculée selon distance et demande Suivi du trajet Non disponible Géolocalisation en temps réel Paiement Espèces ou carte 100 % digital Encadrement légal Strictement réglementé En attente de cadre clair

Cependant, il est important de noter que la gestion de ces zones relève de la compétence du ministère de l’Intérieur. Ainsi, toute réglementation concernant le transport via les applications intelligentes dans ces zones doit être approuvée par ce dernier.