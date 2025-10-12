Découvrez la Dacia Sandero 2025, une transformation époustouflante qui redéfinit le charme roumain

Plongez au cœur de la transformation époustouflante de la Dacia Sandero 2025. Ce modèle phare du constructeur roumain, révélé lors des Dacia Product Days, se réinvente avec un design extérieur subtilement modifié et un intérieur amélioré.

De nouvelles motorisations, dont une à bicarburation GPL, viennent compléter cette métamorphose. Laissez-vous séduire par ce charme roumain redéfini, alliant parfaitement rapport prix/équipements et standards des segments supérieurs.

Une nouvelle ère pour la Dacia Sandero

Lors des Dacia Product Days, la Dacia Sandero, véritable icône du constructeur roumain, a dévoilé un restylage très attendu. Ce renouveau n’est pas une révolution totale mais apporte de nombreuses modifications tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et même sous le capot.

Le design s’est affiné avec une nouvelle signature lumineuse en forme de « T » inversé, tendance actuelle, qui se prolonge par de petits pixels blancs sur une calandre noir brillant jusqu’au logo.

Élément Ancienne version Sandero 2025 Signature lumineuse Simple LED T inversé avec pixels blancs Calandre Noire mate Noir brillant avec détails lumineux Feux arrière Simples Élargis sur les ailes Antenne Standard Aileron de requin Teintes 4 couleurs 6 couleurs Jantes Basique Alliage revisité

Cette nouvelle identité visuelle ne se limite pas au modèle Sandero, elle concerne également les versions Stepway et Jogger. Les feux arrière adoptent ce motif et s’étendent désormais sur les ailes.

De nouvelles jantes alliage, une antenne « aileron de requin » et deux nouvelles teintes viennent compléter cette transformation. L’intérieur n’est pas en reste avec une montée en gamme notable, notamment grâce à un grand écran tactile de 10 pouces au centre du tableau de bord.

Un habitacle repensé pour la Dacia Sandero

L’intérieur de la Dacia Sandero 2025 a été entièrement repensé pour offrir une expérience de conduite améliorée. Le tableau de bord est désormais dominé par un grand écran tactile de 10 pouces, complété par un combiné numérique de 7 pouces. Les aérateurs ont été redessinés pour reprendre la forme des feux, apportant une cohérence visuelle à l’ensemble.

Le tissu bleuté habille désormais les contre-portes, les sièges et la planche de bord, ajoutant une touche de couleur à l’intérieur. De plus, la Sandero 2025 intègre un chargeur à induction, le système YouClip pour fixer vos accessoires et un volant redessiné qui peut intégrer des palettes au volant.

La Dacia Sandero 2025 : une performance moteur inédite !

La Sandero 2025 se distingue par ses nouvelles motorisations. Elle propose un TCe de 100 ch et une version à bicarburation GPL de 120 ch, disponible en boîte manuelle ou auto à double embrayage (e-shifter 6 vitesses). Ce dernier offre une autonomie record de 1460 km grâce à un réservoir GPL agrandi.

La consommation moyenne annoncée est de 7,2 l/100 km. Avec ce restylage, Dacia confirme sa volonté d’offrir un excellent rapport prix/équipements, tout en se rapprochant des standards des segments supérieurs. Une montée en gamme qui reste fidèle à la philosophie Dacia : simple, malin et accessible.