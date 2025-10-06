Découvrez la nouvelle liaison aérienne Séville-Essaouira, une aventure inattendue qui vous attend en 2025

L’année 2025 s’annonce riche en nouveautés pour les voyageurs ! La compagnie aérienne espagnole Vueling vient d’inaugurer une nouvelle liaison aérienne reliant Séville à Essaouira, renforçant ainsi la connectivité de cette ville marocaine inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette première liaison directe entre les deux villes est une véritable aubaine pour le marché touristique andalou et contribue à diversifier la clientèle touristique.

Vueling lance une nouvelle route aérienne Séville-Essaouira

La compagnie aérienne espagnole Vueling a inauguré une nouvelle liaison aérienne reliant Séville à Essaouira. L’atterrissage du premier vol à l’aéroport international Essaouira-Mogador marque le début de cette nouvelle desserte hebdomadaire, chaque samedi. Cette initiative renforce la connectivité d’Essaouira et consolide sa place sur la carte touristique mondiale.

L’inauguration a été célébrée lors d’une cérémonie à l’aéroport, en présence de responsables locaux, opérateurs touristiques et représentants de Vueling. Cette nouvelle connexion témoigne de l’intérêt croissant des voyageurs européens pour Essaouira, la Perle de l’Atlantique.

Impacts de la nouvelle liaison sur le tourisme local

Redouane Khane, président du Conseil provincial du Tourisme, a salué cette première liaison directe entre Essaouira et Séville. Il voit en elle une opportunité majeure pour le marché andalou, historiquement lié à la région.

Khane estime que cette ligne contribuera à diversifier la clientèle touristique et à renforcer la visibilité d’Essaouira à l’horizon 2026. Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires ayant facilité la réalisation de cette nouvelle route aérienne.

Essaouira-Mogador, un aéroport en plein essor !

L’aéroport Essaouira-Mogador a connu une croissance impressionnante de son trafic en septembre dernier. En effet, le nombre de passagers a augmenté de 48,62%, avec près de 30 000 voyageurs accueillis. Les mouvements d’avions ont également connu une hausse significative de 53,52%, passant de 142 à 218 vols.

Cette nouvelle liaison aérienne permet désormais à l’aéroport d’être relié à une dizaine de destinations internationales, principalement en Europe, ainsi qu’à Rabat au Maroc. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté globale de renforcer l’accessibilité d’Essaouira, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.