Découvrez le budget moyen consacré aux dépenses alimentaires par foyer algérien en 2023

Les dépenses alimentaires représentent un enjeu majeur en Algérie, avec plusieurs facteurs qui influencent le porte-monnaie du consommateur, tels que l’inflation, la réduction des importations ou encore la période du Ramadan. Selon une étude récente, l’Algérie se situe au milieu du classement des pays arabes qui dépensent le plus pour leur nourriture chaque mois.

En 2023, le budget moyen consacré aux dépenses alimentaires par foyer algérien avoisine les 70 000 DA.

Évolution des dépenses alimentaires entre 2015 et 2021

D’après une enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages menée par l’Office Nationale des Statistiques, il y a eu une rupture de tendance concernant la structure des dépenses des ménages. La part allouée aux produits alimentaires dans le budget des ménages algériens est passée de 28,9% en 2015 à 30,1% en 2021, après une baisse tendancielle durant les précédentes décennies.

La répartition des dépenses alimentaires par catégorie de produits :

Viandes et poissons : représente une part importante du budget alimentaire, avec une augmentation de la consommation de poulet et de poissons en raison de leur prix souvent plus abordable par rapport aux viandes rouges.

Fruits et légumes : les Algériens consacrent également une part significative de leur budget à cette catégorie, bien que les prix puissent varier selon les saisons et la disponibilité des produits sur le marché.

Produits laitiers et œufs : malgré l'augmentation du coût de ces produits, leur consommation reste stable au sein des foyers algériens.

Céréales et légumineuses : constituant un élément essentiel de l'alimentation algérienne, les céréales et légumineuses occupent également une place importante dans le budget alimentaire des ménages.

Impact des revenus sur les dépenses alimentaires

Les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour les Algériens, confrontés à des dettes et des privations. Néanmoins, une amélioration des revenus est annoncée pour l’année 2023, ce qui devrait alléger les charges pour les salariés, les retraités et les chômeurs, durement touchés par la hausse des prix et les pénuries. Cette annonce intervient après le durcissement des peines contre les spéculateurs, qui peuvent désormais encourir jusqu’à la prison à perpétuité.

Les mesures pour améliorer le pouvoir d’achat des Algériens :

Augmentation des salaires : une hausse du revenu pour les employés du secteur public et privé est envisagée afin d’aider les ménages à faire face aux dépenses alimentaires.

Revalorisation des pensions de retraite : les retraités devraient également bénéficier d'une augmentation de leur pension, qui leur permettrait de mieux gérer leurs dépenses alimentaires.

Soutien aux chômeurs : le gouvernement prévoit également de renforcer les aides aux chômeurs pour les aider à subvenir à leurs besoins alimentaires.

Les dépenses alimentaires en 2023 représentent un enjeu crucial pour les ménages algériens, dont le budget consacré à l’alimentation ne cesse d’augmenter. Face à cette situation, l’État a mis en place diverses mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens et ainsi faciliter la gestion de leurs dépenses alimentaires. Néanmoins, il reste essentiel pour les Algériens de continuer à surveiller l’évolution des prix et de s’adapter en fonction de leurs moyens.

Sources