Découvrez le classement des 10 plus belles villes d’Algérie !

L’Algérie, une destination sur la côte de la Méditerranée inégalable en tout point ! Le désert du Sahara, la condition climatique aride et sèche mais aussi tempérée le long des côtes, la culture toute aussi diversifiée en font de cette destination un pays de rêve. Pour en délecter plus sur les contrastes de ce territoire terre-mer, voici top 10 des plus belles villes d’Algérie !

1. Constantine

Constantine est une ville d’Algérie située au Nord dans un lieu riche en histoire et en paysages magnifiques. C’est un symbole de fierté pour les Algériens. En se baladant dans les ruines de cette ancienne ville, vous y découvrirez des monuments historiques comme des temples et des vestiges du passé à couper le souffle. Outre ses qualités culturelles et politiques, Constantine est au cœur d’une ambiance spectaculaire surtout la nuit, les danses et les chants seront au rendez-vous !

2. Bejaia

La capitale de la petite Kabylie est la destination parfaite pour les voyages étoilés. Outre sa proximité avec la Mer Méditerranée, Bejaia appelée également la petite Mecque est au cœur de voluptueux jeu de lumière.

3. Alger

Cette capitale flamboyante comme neuve est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Appelée également Alger la Blanche, chaque monument de cette ville est peint en blanc. Au rendez-vous, la visite du quartier de Bab el Oued et de sa Médina.

4. Oran

Oran est le foyer des cuisines locales de l’Algérie. Un « must » pour ceux et celles qui visitent ce beau pays en recherche de nouveautés. La visite au recoin des soupes de fruits de mer, du tajine, du couscous ou de la shakshuka fera renaître le palais de votre langue de ces cendres.

5. Blida

Blida est une belle ville locale de l’Algérie. Cette ville offre un terrain parfait pour les passionnés de randonnée. Entourée de montagnes et de sites historiques, Blida est parfaite pour un pique-nique.

6. Annaba

Une parfaite promenade serait le bienvenu pour cette ville située au nord-est de l’Algérie. La vieille ville d’Annaba est classée comme patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous y découvrirez des sites et des monuments qui vous ramèneront à l’ère romaine et à l’ère de Saint-Augustin.

7. Sétif

Étant la capitale économique de l’Algérie, Sétif se trouve à quelques recoins de la Mer Méditerranée. La vue y est époustouflante. Prenez un bon pied et admirez ses magnifiques paysages bordés par la mer.

8. Taghit

Le contraste fait ses effets à Taghit. C’est une ville située dans le grand sud de l’Algérie. Perdue dans les recoins chauds et secs des déserts, Taghit vous laisse vous délecter de ces douceurs locales ! Une ville typique dans le désert !

9. Tlemcen

Tlemcen est une jolie ville du territoire Algérien. Appelée également la perle du Maghreb, cette grande mais vraiment grande ville de l’Algérie a tout ce qu’il vous faut pour vous faire baver !

10. Ghardaïa

Ghardaïa est sans doute l’une des plus belles villes de l’Algérie. Les marchés en ville vont feront jaser de par leurs produits locaux diversifiés et colorés !