Découvrez le nouveau sélectionneur du Maroc (Officiel)

Depuis plusieurs jours, la nomination du nouvel entraîneur de l’équipe nationale s’est fait entendre en coulisse. C’est dans une conférence de la FRMF que s’est fait officiellement la présentation du nouvel entraîneur au Complexe de football Mohammed VI.

La fédération a dévoilé le nom de l’entraîneur, qui succédera à Vahid Halilhodžić. Il signe pour un contrat de quatre années avec la FRMF. Interviewé par la presse au cours de cette présentation, l’entraîneur franco-marocain ne cache pas sa joie et indique que c’est une fierté pour lui de représenter son pays.

Il remplace l’ancien entraîneur Vahid Halilhodžić

La FRMF a licencié l’ancien entraîneur Franco-Bosniaque au début du mois, en indiquant dans une déclaration que la décision a été prise pour cause de visions non convergentes et différentes dans la préparation de la coupe du monde 2022.

Avant son limogeage, Halilhodžić était déjà critiqué dans le pays pour ses choix incompréhensibles. Il s’est mis à dos les fans de l’équipe nationale et il est taxé d’entraîneur arrogant.

Cette décision a été également motivée, par la suite de l’exclusion des joueurs clés Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui durant la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Un palmarès impressionnant

L’ancien joueur Walid Regragui a été nommé officiellement sélectionneur du Maroc pour quatre ans, a-t-on appris lors d’une conférence de presse, ce mercredi 31 Août 2022. A l’âge de 46 ans, il succède à ce poste crucial pour la prochaine coupe du monde.

Le futur entraîneur a un bon palmarès à son actif et une longue expérience professionnelle. Ancien footballeur professionnel marocain il a déjà été entraîneur au FUS Rabat entre 2014-2020, mais également au club qatari Al-Duhail.

En 2022, il mène son équipe les Wydad Casablanca face aux Égyptiens d’Al-Ahly à la victoire et remporte la Ligue des champions d’Afrique ainsi que le titre de champion du Maroc.

LISTE EN : date limite dimanche ! Le nouveau sélectionneur Walid Regragui a jusqu'à dimanche pour établir la liste des joueurs qui prendront part aux amicaux de septembre.

Selon ses dires, le groupe devrait être préservé avec 2 ou 3 nouveaux joueurs. pic.twitter.com/qgdwYzGYqh — Oussoud Al Atlas 🇲🇦 (@OussoudAl) September 1, 2022

Avant sa nomination, l’entraîneur a déjà préparé le terrain, et a mis en place une sélection des prochains joueurs lors du mondial.