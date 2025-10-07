Découvrez le plan de développement 2022-2027 qui promet des résultats surprenants avec 75% des projets déjà jugés réalisables, une vidéo révèle tout.

Lors de la session ordinaire du Conseil de la région Casablanca-Settat en octobre 2025, une annonce majeure a été faite : 75% des projets du plan de développement régional 2022-2027 sont désormais réalisables.

75 % des projets réalisables Trois quarts des projets inscrits dans le plan de développement régional 2022-2027 sont désormais réalisables selon le président du Conseil.

Ce programme ambitieux promet des résultats surprenants dans divers domaines économiques, sociaux et culturels. Découvrez dans cet article les détails de ce plan audacieux et visionnaire, illustrés par une vidéo révélatrice.

Une session ordinaire aux résultats extraordinaires !

La session régulière du Conseil de la région Casablanca-Settat d’octobre 2025 a été marquée par des annonces majeures. Conformément à la loi organique n°14-111, le président du Conseil régional, Abdellatif Maâzouz, a révélé que 75% des conventions du programme de développement régional sont désormais réalisables.

Les discussions ont porté sur l’adoption de plusieurs conventions de partenariat importantes, visant à réaliser divers projets économiques, sociaux et culturels. L’objectif principal étant de réduire les disparités territoriales et de rapprocher les services de base des citoyens.

75% des projets déjà réalisables : Comment est-ce possible ?

Cette réalisation impressionnante a été rendue possible grâce à une planification rigoureuse et à un engagement fort envers le développement régional. Le Conseil a travaillé sans relâche pour s’assurer que les conventions de partenariat soient bien alignées avec les objectifs du programme de développement.

La faisabilité de ces projets signifie un grand pas en avant pour la région de Casablanca-Settat. Cela implique non seulement une amélioration potentielle de l’économie locale, mais aussi une avancée significative dans la réduction des disparités territoriales et l’accès aux services de base pour tous les citoyens.

On sent une vraie dynamique dans la région. Grâce aux nouveaux projets, les routes ont été rénovées et des zones d’activité sont en train de voir le jour. Pour nous, petites entreprises, c’est un nouveau souffle économique.

Nadia, 41 ans, entrepreneuse à Settat

Des conventions de partenariat pour un avenir prometteur !

Lors de cette session, plusieurs conventions de partenariat ont été étudiées et adoptées. Ces accords stratégiques visent à mettre en œuvre une variété de projets économiques, sociaux et culturels. Ils représentent une opportunité unique de stimuler le développement régional et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

On sent une vraie dynamique dans la région. Grâce aux nouveaux projets, les routes ont été rénovées et des zones d’activité sont en train de voir le jour. Pour nous, petites entreprises, c’est un nouveau souffle économique.

Nadia, 41 ans, entrepreneuse à Settat

En outre, une attention particulière a été accordée à la programmation de divers projets destinés à réduire les disparités territoriales au sein de la région. L’objectif est de rapprocher les services de base des citoyens, contribuant ainsi à une plus grande équité et à une meilleure cohésion sociale.