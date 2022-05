Découvrez le TikTok de Mehdi, cet algérien qui parcourt la France à pied pour rejoindre Alger.

De Paris à Alger, un voyage initiatique pour le jeune Medhi Debbrah. Parti le 5 mai, son périple est devenu viral sur les réseaux sociaux Instagram et Tik Tok avec à présent 70.000 abonnés. Du haut de ses 26 ans et avec 17 kilos sur son dos, il s’est mis comme objectif d’œuvrer à un monde meilleur. Inspiré par la mort de son père, il s’est mis en tête de parcourir 4000 kilomètres pour œuvrer à la construction d’oasis pour des milliers de personnes. Routard dans l’âme, il est devenu une référence pour les hommes qui veulent poursuivre leur rêve aujourd’hui.

Un voyage de découverte sur Tik Tok et Instagram.

Dans son trajet Paris- Alger, il nous partage ses journées avec ses vidéos quotidiennes. À travers ses enregistrements, l’internaute a l’impression de voyager avec lui en tout temps. Mehdi partage son quotidien, ses rencontres et ses découvertes. En regardant ses vidéos, il nous montre, non seulement ses réussites, mais nous donne aussi le privilège de vivre le sens du partage et de voyager avec lui. Dormant tantôt chez l’habitant puis à la belle étoile, il se met à la place de chacun de nous lors de nos voyages. Mehdi arrive aussi à partager les avantages tout en soulignant les désavantages. Il arrive aussi, à mettre en avant dans Tik Tok et Instagram, la force de la solidarité commune des gens et il en profite pour partager la beauté des lieux visités.

Mehdi : un doigté à la Mac Gyver ?

La fascination des internautes vient également de la débrouillardise de notre jeune sportif. Son odyssée devient épique dans le sens où il affronte tous les désavantages liés à son voyage avec la rigolade et le calme. Dans certaines vidéos, on se demande même s’il n’est pas un moniteur de survie étant donné qu’il donne bon nombre d’astuces pour faciliter la tâche au quotidien. Présentant tour à tour ses objets, il montre leur efficacité et il précise l’évolution de certains objets comparée à ses voyages antérieurs.

À travers ses vidéos, il nous montre son pragmatisme et souligne aussi l’intérêt primordial d’avoir de bons outils à sa disposition pour les longs trajets. Être abonné au compte de Medhi, c’est non seulement un voyage de découverte de son périple, mais il nous permet aussi de prendre conscience de la simplicité des choses de la vie.