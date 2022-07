Découvrez le TOP 10 des plus gros influenceurs TikTok en Algérie !

La plateforme TikTok est un phénomène unique en son genre, une plateforme très addictive grâce à ses séquences courtes de vidéo et de musique. Personne n’en réchappe, pas même les jeunes algériens de notre époque. Mais qui sont ces influenceurs TikTok algériens au pouvoir addictif ?

Voici le top 10 de ces personnalités algériennes aux milliers d’abonnés sur TikTok.

1- @mdrr05

Des fous rires et des comédies en tout genre, c’est ce qu’on pourrait dire des vidéos de @Mdrr05.

Avec presque 3 millions d’abonnés et 37 millions de j’aime, sa créativité et son inventivité ont tout pour plaire aux jeunes et aux adultes.

2- @akramlive12

Et une fois encore, les scènes comiques font leur effet. @akramlive12 a jusqu’à 1,9 millions d’abonnés sur TikTok. Par ailleurs, son compte TikTok est aimé par plus de 33 millions de personnes.

3- @inesabdelli.officiel

@inesabdelli.officiel a de quoi plaire les abonnés sur TikTok. La jolie brune aux yeux bleus a 1,4 millions d’abonnés et 9,3 millions de j’aime.

4- @kamel.kbz

Presque la majorité des vidéos de @kamel.kbz ont jusqu’à 500 000 j’aime. Un grand influenceur sur TikTok, son compte @kamel.kbz a 1,3 millions d’abonnés et jusqu’à 25,3 millions de j’aime.

5- @amirariaaofficial

Il s’agit d’une influenceuse TikTok qui mène une double vie : présentatrice TV et blogueuse. Son compte @amirariaaofficial est suivi par plus de 500 000 personnes et a 3,9 millions de mentions j’aime.

6- @mouradoudia.off

@mouradoudia.off a plus de 450 abonnés et 2 millions de j’aime. Fou rire, découverte, voyage…Tout y est balancé dans une séquence vidéo de 30 secondes.

7- @hichamcook

L’identité et la culture algérienne y sont promues. @hichamcook est suivi par plus de 300 000 personnes. Par ailleurs, son compte officiel est aimé par plus de 1,5 millions de personnes.

8- @mounia_ben.feghoul

Mounia Benfeghoul, une influenceuse algérienne, est suivie par plus de 300 000 personnes sur TikTok. Outre ses prouesses sans failles sur TikTok, qui lui ont valu pas moins de 2 millions de j’aimes, la jolie blonde est également une actrice.

9- @mouna_liimam

Mouna Limam est suivie par plus de 300 000 personnes sur TikTok. Son compte ne reçoit pas moins de 1,5 millions de j’aime.

10- @hatice_lifestyle

Une jeune femme qui fait envier avec des styles vestimentaires tout aussi chics et élégants. 180 000 personnes sont abonnées sur son compte avec 900 000 mentions j’aime.