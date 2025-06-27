Découvrez les 5 plages d’Alger à ne pas manquer pour un été 2025 inoubliable

L’été 2025 s’annonce radieux et promet des moments inoubliables sur les plages d’Alger. Cette ville côtière, riche en histoire et en beauté naturelle, offre une variété de plages qui sauront séduire tous les voyageurs. Que vous soyez à la recherche de tranquillité, de paysages pittoresques ou d’activités nautiques, Alger a tout pour plaire. Dans cet article, nous vous dévoilerons les 5 plages d’Alger à ne pas manquer pour profiter pleinement de votre été.

Préparez vos maillots de bain, vos lunettes de soleil et laissez-vous guider par notre sélection pour un été 2025 mémorable sous le soleil algérien.

L’été à Alger : un attrait irrésistible pour ses plages

À l’arrivée de l’été, les plages d’Alger se transforment en véritables havres de paix pour une multitude de visiteurs. Familles en quête de détente, jeunes à la recherche d’aventures ou encore passionnés de la mer, tous sont attirés par le charme unique du littoral algérois.

Avec une variété impressionnante de plages, allant des coins sauvages aux clubs privés, en passant par des espaces aménagés pour tous les âges, Alger offre une expérience balnéaire inégalée. Les cinq destinations les plus prisées de l’été 2025 promettent une saison estivale riche en découvertes et en émotions.

Zoom sur les cinq plages phares d’Alger

La plage El Kadous à Heraoua, véritable paradis familial, s’étend sur plus de 1800 mètres de sable fin et offre une mer peu profonde, idéale pour les enfants. La Vigie à Rais Hamidou, joyau urbain aux eaux turquoise, est un lieu de prédilection pour toutes les générations. Les Voiles à Staoueli, avec son ambiance chic et tendance, attire les jeunes branchés et la diaspora algérienne.

Les Jumelles à El Hammamet, petite plage intime, offre un cadre paisible pour une évasion en toute simplicité. Enfin, la plage de Reghaïa, facilement accessible et équipée, est le rendez-vous des amateurs de sports nautiques et des aventuriers en quête de sensations fortes.

Des plages pour tous les goûts à Alger

Alger offre une palette de plages qui répondent à toutes les attentes. Pour ceux qui cherchent la tranquillité familiale, El Kadous est l’endroit idéal avec sa mer peu profonde et son ambiance conviviale. Les amateurs de sports trouveront leur bonheur à Reghaïa, un spot prisé pour le kite surf et la planche à voile.

Les Voiles, avec son cadre chic et branché, est le lieu de rendez-vous des jeunes tendances et de la diaspora algérienne. Pour une évasion paisible loin de la foule, Les Jumelles à El Hammamet est une option parfaite. En somme, quel que soit votre désir, vous trouverez une plage à Alger qui vous convient.