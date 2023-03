Découvrez les modalités pour obtenir le visa Schengen de long séjour pour Algériens

Si un ressortissant algérien souhaite entrer en France et y séjourner plus de 3 mois, il doit demander un visa Schengen de long séjour. Ce document est généralement délivré pour les études, le travail ou pour des raisons familiales. Cependant, pour obtenir ce fameux sésame, le demandeur devra s’adresser au Consulat de France de son pays d’origine et remplir certaines conditions. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les documents à fournir et les modalités à respecter pour obtenir votre visa Schengen de long séjour.

Quelles sont les conditions pour postuler ?

Tout d’abord, le demandeur doit être titulaire d’un passeport valide pour la durée du séjour prévu. En effet, celui-ci doit être valide 3 mois après la date de fin du visa demandé et comporter au moins 2 pages vierges.

Ensuite, il devra fournir une photo d’identité et, si le concerné possède un autre document de voyage officiel, il devra également présenter une note verbale. S’il n’est pas ressortissant algérien, il devra aussi justifier de son titre de séjour algérien afin de prouver qu’il est légalement sur le territoire algérien, et ce, pendant au minimum 3 mois après l’expiration du visa sollicité.

Justificatifs de la situation socio-économique du demandeur

Afin que sa demande soit acceptée, le demandeur devra fournir des justificatifs de ressources pour subvenir à ses besoins en France. Il devra donc présenter un titre de propriété ou un contrat de location qui décrit la taille du logement et le nombre de pièces et une couverture médicale valable pour toute la durée du séjour envisagé.

Par ailleurs, en cas de long séjour, le demandeur devra justifier de revenus supplémentaires, par exemple un bulletin de salaire récent, une attestation signée par une personne morale (employeur, institution publique) ou une attestation d’une banque attestant la disponibilité financière suffisante.

Comment faire sa demande ?

La demande de visa Schengen de long séjour doit être déposée auprès des autorités consulaires françaises du pays d’origine, trois mois avant le départ prévu.

À noter : Les frais de dossier sont actuellement fixés à €60 par personne et ne seront pas remboursés en cas de refus de visa !

Le visa visiteur

Depuis le 5 avril 2010, date d’application du Code communautaire des visas, les étrangers titulaires d’un visa portant la mention « Visiteur » peuvent circuler librement, la limite de 12 mois maximum, dans l’ensemble de l’espace Schengen.

Ce type de visa est destiné aux ressortissants étrangers qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France.

Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, le demandeur devra payer une taxe auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Un processus simple et rapide à partir de 2023

Consciente des difficultés rencontrées par les Algériens pour obtenir leur visa Schengen long séjour, la France a annoncé en 2021 qu’elle moderniserait le système de demande de visa à partir de 2023.

Les principaux changements prévus concernent :

Une application simplifiée : en remplissant un formulaire en ligne ;

en remplissant un formulaire en ligne ; Une procédure de rendez-vous en ligne : pour gagner du temps et éviter les files d’attente interminables ;

pour gagner du temps et éviter les files d’attente interminables ; Un calendrier prévisionnel : pour connaître le statut et la date estimée de retrait du dossier.

La décision finale revient toujours aux autorités consulaires françaises, mais ces nouvelles mesures permettront d’accélérer le processus et d’assurer une meilleure transparence des procédures.

Voilà, vous savez maintenant comment obtenir votre visa Schengen long séjour pour l’Algérie. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Consulat de France de votre pays d’origine pour plus d’informations.

