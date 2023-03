Découvrez les modèles Fiat disponibles à la vente dès la semaine prochaine

Dans cette nouvelle édition, on rapporte pour vous les modèles de voitures Fiat disponibles à la vente, à partir de la semaine prochaine, en Algérie. Après le relancement des importations automobiles, les premiers véhicules de la marque italienne Fiat débarqueront sur le marché algérien.

Les autorités concernées ont levé le voile sur la liste des modèles de voiture Fiat qui sera mise en vente

Les responsables du secteur automobile ont récemment annoncé la liste des modèles de voiture Fiat qui seront disponibles pour la vente à partir de la semaine prochaine. Au total, il y aura quatre modèles différents qui peuvent être achetés par les consommateurs algériens : la Fiat 500, la Fiat Doblo, la Fiat Panda et la fameuse Fiat Tipo. Ces quatre modèles Fiat couvriront un large éventail de besoins et de budgets différents. Ainsi, les clients pourront choisir celui qui conviendra le mieux à leurs critères et à leurs exigences.

#مستغانم_قبل_قليل … وصول باخرة معبّأة بـ أول شحنة لـ سيارات FIAT 500 بالميناء pic.twitter.com/pnKq6FL7D2 — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) March 12, 2023

Fiat 500

La Fiat 500 est une petite citadine dotée d’un moteur 1.2l à essence offrant des performances satisfaisantes. Elle est également dotée d’une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et est livrée avec des fonctionnalités modernes telles que le système de navigation intégré et le Bluetooth.

Fiat Doblo

La Fiat Doblo, quant à elle, est une monospace particulièrement spacieuse et polyvalente. Elle est dotée d’un moteur diesel 1.6l qui produit 120 chevaux et est accompagnée d’une boîte de vitesses à 6 rapports. Elle est également livrée avec plusieurs caractéristiques utiles telles que le contrôle automatique de la température et la climatisation.

Fiat Panda

La Fiat Panda est une petite voiture économique et polyvalente. Elle est dotée d’un moteur à essence 1.2l qui produit 70 chevaux et est livrée avec une transmission manuelle à 5 rapports. Il est équipé de technologie moderne telle que le freinage antibloquant pour une conduite plus sûre.

Fiat Tipo

La Fiat Tipo est une berline compacte bien équipée. Elle se distingue par son moteur turbo-diesel 1.6l qui produit 115 chevaux et sa transmission manuelle à 6 rapports. En outre, elle est dotée de fonctionnalités modernes comme la caméra de recul et le système de démarrage sans clé.

Les prix des modèles Fiat mis en vente

Bien entendu, le prix est un facteur important à prendre en compte lors de l’achat d’une voiture neuve. C’est pourquoi, voici la liste des prix des différents modèles Fiat qui seront mis en vente :

Fiat 500 : 2.160.000 DA

2.160.000 DA Fiat Doblo : 3.000.000 DA

3.000.000 DA Fiat Panda : 2.500.000 DA

2.500.000 DA Fiat Tipo : 3.300.000 DA

Quand pourrons-nous acheter des modèles Fiat ?

Grâce aux efforts conjoints de diverses parties, notamment les autorités publiques et privées, les modèles Fiat seront disponibles à la vente à partir de la semaine prochaine, le Lundi 20 Mars 2023. Les consommateurs algériens auront donc l’occasion de profiter des avantages que ces modèles Fiat apporteront à leurs propriétaires.

Un aperçu de la qualité de fabrication de Fiat

La société italienne se distingue par ses produits de haute qualité. Toutes les voitures Fiat sont fabriquées avec des matériaux robustes et durables afin de garantir leur longévité. En outre, chaque modèle est doté d’une suite complète de technologie moderne qui améliorera le confort et la sécurité de ses utilisateurs.

Ainsi, nous pouvons affirmer que les modèles Fiat disponibles à la vente en Algérie offriront de meilleures performances et une qualité de finition supérieure. Ils seront également abordables et respecteront les normes de sécurité les plus strictes.

À partir de la semaine prochaine, les consommateurs algériens pourront profiter de l’arrivée des modèles Fiat en Algérie. Quatre modèles seront proposés : la Fiat 500, la Fiat Doblo, la Fiat Panda et la Fiat Tipo. Ils offriront une excellente qualité de fabrication et des technologies modernes tout en restant abordables. Nous attendons donc avec impatience la sortie officielle de ces modèles Fiat et espérons qu’ils contribueront ainsi à la prospérité du secteur automobile en Algérie !

