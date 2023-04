Découvrez les raisons de la flambée des prix de l’oignon en Algérie

Durant le mois de Ramadan 2023 en Algérie, le prix des produits alimentaires est un sujet d’une grande importance pour la population et les autorités. Parmi ces produits, c’est notamment la hausse des prix de l’oignon qui préoccupe les consommateurs algériens en cette période. En effet, les prix varient entre 120 et 200 dinars (DA) tandis que le kilo d’oignon long coûte entre 200 et 270 DA.

Pourquoi cette inflation ?

Dans un marché de gros un commerçant a témoigné que l’année passée, il y avait une bonne récolte de l’oignon, mais qu’il n’y avait pas d’acheteurs. Cette année par contre, le repiquage des jeunes plants d’oignon vient de démarrer ce mois de mars donc la récolte ne sera prête que l’été prochain. Plusieurs autres facteurs peuvent s’ajouter pour expliquer cette flambée des prix de l’oignon en Algérie :

La spéculation : certains commerçants profitent de l’approche du Ramadan pour augmenter leurs marges sur les produits de base, dont l’oignon fait partie.

certains commerçants profitent de l’approche du Ramadan pour augmenter leurs marges sur les produits de base, dont l’oignon fait partie. Les intermédiaires : la multiplication des acteurs dans la chaîne de distribution entraîne également une hausse des prix.

la multiplication des acteurs dans la chaîne de distribution entraîne également une hausse des prix. Le climat et les conditions météorologiques : des aléas climatiques peuvent affecter les récoltes et impacter directement les prix.

Les mesures prises par les autorités pour contrer cette hausse

Afin de rétablir un équilibre sur le marché et freiner cette augmentation des prix, plusieurs actions ont été entreprises par les autorités algériennes :

Contrôle des stocks et sanctions judiciaires

Les 14 000 entrepôts et chambres froides de l’Algérie ont été visités par le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations afin de contrôler le prix des oignons. Les dirigeants de ces structures sont invités à vider leurs stocks, sous peine de sanctions judiciaires.

Lutte contre les intermédiaires

Il est nécessaire de diligenter deux enquêtes, dont l’une relative aux intermédiaires et aux importations, pour endiguer la flambée des prix et préserver le pouvoir d’achat des classes moyennes et vulnérables.

Les autres produits concernés par la hausse des prix

L’oignon n’est pas le seul produit alimentaire dont le prix connaît une augmentation en cette période. D’autres denrées, indispensables à la préparation des repas durant le Ramadan, sont également touchées (Viande rouge, pomme de terre, haricots verts, tomates…)

Quelles conséquences pour les consommateurs algériens ?

Cette flambée des prix de l’oignon et d’autres produits alimentaires a un impact significatif sur le quotidien des Algériens. Les citoyens moyens peinent à se permettre des aliments de base tels que les pommes de terre, les tomates et les oignons, qui sont essentiels pour préparer des plats savoureux tout au long de l’année.

Des alternatives pour faire face à la hausse des prix

Afin de s’adapter à cette situation et continuer à se nourrir convenablement durant le Ramadan, les consommateurs algériens peuvent explorer d’autres options :

Privilégier les produits locaux et de saison, souvent moins chers que les importations.

Privilégier les produits locaux et de saison, souvent moins chers que les importations. Réduire le gaspillage alimentaire en cuisinant en juste quantité et en optimisant les restes.

Réduire le gaspillage alimentaire en cuisinant en juste quantité et en optimisant les restes. Opter pour des recettes simples et économiques, nécessitant peu d’ingrédients coûteux.

En conclusion, la flambée des prix de l’oignon en Algérie est un phénomène inquiétant pour les consommateurs, surtout durant le mois sacré du Ramadan. Les autorités doivent donc redoubler d’efforts pour contrer cette inflation et garantir l’accès aux produits alimentaires de base à des tarifs raisonnables pour tous les citoyens.

Sources