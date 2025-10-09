Découvrez l’incroyable foire de la production algérienne qui va émerveiller Alger en décembre prochain

Préparez-vous à être émerveillés par la 33ème édition de la Foire de la Production Algérienne (FPA) qui se tiendra du 18 au 27 décembre prochain à Alger.

33 Édition de la FPA Cette foire est l’un des plus anciens rendez-vous économiques du pays, une vitrine annuelle du savoir-faire national.

Cet événement d’envergure, organisé par Algeria Exhibitions, promet une vitrine exceptionnelle pour les entreprises algériennes, des PME aux start-ups en passant par les artisans.

Entre innovation et tradition, découvrez le meilleur du « Made in Algeria ». Restez connectés pour plus de détails sur cette foire qui va illuminer la fin d’année !

La 33ème édition de la foire de la production algérienne : un rendez-vous économique incontournable

La Foire de la Production Algérienne (FPA) revient pour sa 33ème édition du 18 au 27 décembre prochain. L’événement se déroulera au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Organisée par Algeria Exhibitions, filiale du groupe Safex, cette foire est un moment clé pour l’économie nationale.

10 Jours d’exposition Pendant 10 jours, les entreprises disposeront d’un espace privilégié pour faire découvrir leurs produits et tisser des liens commerciaux.

Cette édition promet d’être riche en interactions et en découvertes, avec la participation de nombreuses entreprises publiques et privées, PME, start-ups et artisans. Un véritable tremplin pour la production locale et le label « Made in Algeria ».

Qui sont les acteurs économiques qui vont illuminer la foire ?

La foire accueillera une diversité d’acteurs économiques, allant des entreprises publiques et privées aux PME, start-ups et artisans.

Cette plateforme offre une opportunité unique pour ces participants de présenter leurs produits et services, d’interagir directement avec les visiteurs et consommateurs, et de conclure des partenariats.

Participer à la FPA nous permet de donner une vraie visibilité à nos produits et de rencontrer directement notre future clientèle. C’est une vitrine incomparable pour une jeune start-up. Yasmine, 34 ans, créatrice d’entreprise

L’événement mettra également l’accent sur l’entrepreneuriat et l’innovation, en soulignant le rôle crucial des start-ups et des nouvelles technologies. C’est une occasion pour ces jeunes entreprises de se faire connaître et de partager leur expertise dans un environnement dynamique et stimulant.

Comment la FPA valorise-t-elle le patrimoine culturel et économique algérien ?

La FPA joue un rôle crucial dans la préservation du patrimoine culturel algérien. En effet, elle offre aux artisans une plateforme pour faire connaître leur savoir-faire unique et leurs produits authentiques à un public plus large. C’est une occasion inestimable de mettre en lumière l’artisanat local et de valoriser les traditions ancestrales.

L’événement vise également à promouvoir le label « Made in Algeria », symbole de qualité et d’excellence. Pour participer à cette célébration de l’économie algérienne, les inscriptions sont ouvertes via la plateforme électronique. La foire sera accessible au public de 10h à 19h, offrant ainsi ample opportunité de découvrir et soutenir la production locale.