Découvrez l’offre estivale « Otla » d’Air Algérie pour l’été 2025

Préparez-vous à découvrir l’offre estivale « Otla » d’Air Algérie pour l’été 2025. Cette offre spéciale, conçue pour rendre vos voyages plus agréables et abordables, promet de révolutionner votre expérience de vol. Que vous prévoyiez un voyage d’affaires ou des vacances en famille, l’offre « Otla » a quelque chose pour tout le monde. Restez avec nous pour explorer les détails de cette offre exceptionnelle et comment elle peut transformer votre prochain voyage en une expérience inoubliable. Préparez-vous à embarquer pour une aventure estivale avec Air Algérie comme jamais auparavant.

Offre estivale « Otla » d’Air Algérie : jusqu’à 60% de réduction sur les vols internationaux pour l’été 2025

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, lance son offre estivale « Otla » pour l’été 2025, proposant des remises allant jusqu’à 60% sur les billets de vols internationaux. Cette annonce a été faite par le PDG de la compagnie, Hamza Benhamouda. Les réservations pour cette offre exceptionnelle peuvent être effectuées à partir du 17 janvier 2025, pour des voyages prévus entre le 1er juin et le 31 août 2025. Les billets peuvent être achetés via le site web d’Air Algérie, ses agences ou des agences intermédiaires.

Comment réserver votre vol avec l’offre « Otla »

Pour profiter de l’offre « Otla », les clients peuvent réserver leurs billets à partir du 17 janvier 2025 pour des voyages prévus entre le 1er juin et le 31 août 2025. Les réservations peuvent être effectuées directement sur le site web d’Air Algérie, dans les agences de la compagnie aérienne ou via des agences intermédiaires. Cette offre est une opportunité unique pour redécouvrir le plaisir du voyage tout en bénéficiant de tarifs avantageux. Il est donc conseillé de ne pas tarder à réserver pour profiter pleinement de cette offre exceptionnelle.

Offre spéciale Ramadan 2025 d’Air Algérie et réalisations de 2024

En plus de l’offre « Otla », Air Algérie a lancé une offre spéciale pour le Ramadan 2025, offrant une réduction de 50% sur les billets économiques internationaux. Les réservations sont ouvertes du 15 janvier au 30 mars 2025, pour des voyages entre le 25 février et le 5 avril 2025. En 2024, la compagnie a transporté plus de 7,9 millions de passagers, soit une augmentation de 10% par rapport à 2023. Plus de 10 000 billets non utilisés pendant la crise COVID-19 ont été remboursés. Parmi ses projets futurs, Air Algérie prévoit d’étendre son réseau international et de développer ses ressources humaines via l’Académie de formation d’Air Algérie.